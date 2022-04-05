Жители свердловской деревни по воде добираются до ж/д станции. Видео

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Железнодорожный вокзал Екатеринбурга, железнодорожный вокзал, электричка, екатеринбург
Многие жители поселка Поварня ежедневно ездят на электричке до Екатеринбурга Фото:

Жителям поселка Поварня (Свердловская область) приходится проходить к железнодорожной станции «29 километр» через затопленные и грязные дороги. Трудности связанны с ремонтом переезда через ж/д пути, на время которого, не был организован временный проход к станции. Об этом URA.RU рассказал житель поселка.

«Ремонтируют переезд через ЖД и местные жители фактически не могут пользоваться своей станцией „29 километр“. Никто на время ремонта не озаботился организацией прохода от деревни до станции», — сообщил житель Поварни.

Когда на улице держалась минусовая температура, жители выложили дорогу из деревянных поддонов. Но с наступлением тепла они уже не могут обеспечить комфортный путь к станции. Журналист URA.RU обратился за комментарием в администрацию Белоярского городского округа. На момент публикации ответа не поступило.

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Жителям поселка Поварня (Свердловская область) приходится проходить к железнодорожной станции «29 километр» через затопленные и грязные дороги. Трудности связанны с ремонтом переезда через ж/д пути, на время которого, не был организован временный проход к станции. Об этом URA.RU рассказал житель поселка. «Ремонтируют переезд через ЖД и местные жители фактически не могут пользоваться своей станцией „29 километр“. Никто на время ремонта не озаботился организацией прохода от деревни до станции», — сообщил житель Поварни. Когда на улице держалась минусовая температура, жители выложили дорогу из деревянных поддонов. Но с наступлением тепла они уже не могут обеспечить комфортный путь к станции. Журналист URA.RU обратился за комментарием в администрацию Белоярского городского округа. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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