17 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

Жители ХМАО жалуются, что их вынуждают покупать занятия в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, школа, занятия, старшеклассники
В школе эту информацию опровергли, заявив, что бесплатные курсы подготовки к экзаменам тоже есть Фото:

Родители учеников школы №2 Югорска считают, что школа навязывает им платные услуги, не предоставляя альтернативный способ подготовки детей к экзаменам. Жители ХМАО рассказали об этом журналисту URA.RU, приложив чеки за проведенную оплату.

«Выпускникам в нашей школе предоставляют консультации лишь на платной основе, это было бы понятно, если бы часть занятий была бесплатная, но их нет. Мы вынуждены платить, а сертификаты на дополнительное образование тем временем лежат неиспользованные, нам их фактически деть некуда», — говорят обратившиеся.

Родители из Югорска предоставили журналисту агентства скриншот переписки, где классный руководитель предлагает записать детей на платные консультации по одному из предметов. «Формируем списки по платным занятиям. Необходимо решить, будет ли ваш ребенок ходить», — пишет учитель. «А бесплатных нет?», — задает вопрос один из родителей. «Консультаций бесплатных нет в школе», — отвечает педагог.

Официально в школе №2 опровергли информацию, которую распространила учитель. В образовательном учреждении заявили, что бесплатные консультации тоже есть. «Существует расписание и график консультаций по подготовке к ГИА, которые проводятся на бесплатной основе, после их прохождения каждой ученик подписывает документ, что он присутствовал», — рассказали в школе. Там же добавили, что платные занятия проводятся в соответствии с законодательством РФ и Уставом учебного заведения.

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Родители учеников школы №2 Югорска считают, что школа навязывает им платные услуги, не предоставляя альтернативный способ подготовки детей к экзаменам. Жители ХМАО рассказали об этом журналисту URA.RU, приложив чеки за проведенную оплату. «Выпускникам в нашей школе предоставляют консультации лишь на платной основе, это было бы понятно, если бы часть занятий была бесплатная, но их нет. Мы вынуждены платить, а сертификаты на дополнительное образование тем временем лежат неиспользованные, нам их фактически деть некуда», — говорят обратившиеся. Родители из Югорска предоставили журналисту агентства скриншот переписки, где классный руководитель предлагает записать детей на платные консультации по одному из предметов. «Формируем списки по платным занятиям. Необходимо решить, будет ли ваш ребенок ходить», — пишет учитель. «А бесплатных нет?», — задает вопрос один из родителей. «Консультаций бесплатных нет в школе», — отвечает педагог. Официально в школе №2 опровергли информацию, которую распространила учитель. В образовательном учреждении заявили, что бесплатные консультации тоже есть. «Существует расписание и график консультаций по подготовке к ГИА, которые проводятся на бесплатной основе, после их прохождения каждой ученик подписывает документ, что он присутствовал», — рассказали в школе. Там же добавили, что платные занятия проводятся в соответствии с законодательством РФ и Уставом учебного заведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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