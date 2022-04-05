Мужчина месяцы находился в изоляторе, а следователи не давали ему ознакомиться с материалами дела Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд обнаружил нарушения со стороны следователей в производстве дела жителя Нягани Ивана Баженова, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере со средствами компании «Рембытсервис». Две недели назад мужчину выпустили из СИЗО. Об этом рассказала его адвокат Анна Шилова, которая ранее обратилась в URA.RU, чтобы предать огласке незаконное, на ее взгляд, помещение ее подзащитного в следственный изолятор.

«Благодаря, в том числе, огласке в СМИ, к этому делу стали проявлять большее внимание. Четыре с половиной месяца Иван пробыл в СИЗО и не был ознакомлен с материалами дела, теперь суд подтвердил доводы защиты о нарушениях и освободил его на месяц, сейчас он находится под домашним арестом», — говорит адвокат.

Шилова также сообщила, что следствие по делу Баженова завершено, но при этом, по ее мнению, материалы совсем не готовы к ознакомлению. «Нас пытались ознакомить с какими-то неподписанными материалами, неподшитыми, непронумерованными. Следствие работает неэффективно и теперь это установлено судом, есть два судебных постановления по поводу волокиты следствия (в распоряжении URA.RU). В одном из постановлений указано, что следователи неоднократно приостанавливали ознакомление обвиняемого и его защиты с материалами дела, а также не предоставили убедительных доказательств своих доводов. «Представленные в отношении Баженова И. В. материалы каких-либо убедительных доказательств изложенных в ходатайстве предположений, не содержат, на судебное заседание не предоставлены», — написано в постановлении.

Также адвокат Баженова считает, что правоохранители ранее незаконно объявили ее подзащитного в федеральный розыск, используя фальсифицированные рапорты, а также безосновательно возбудили на него уголовное дело. Сейчас Шилова намерена отстоять свою позицию, ею направлены документы руководителю следственного департамента МВД России. В управлении МВД по ХМАО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но обещали предоставить ответ позднее, в адрес ведомства редакцией URA.RU направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО обвиняет полицию и суд в незаконной отправке в СИЗО. По мнению обвиняемого и его защиты, возбужденное уголовное дело — месть со стороны бывшего работодателя.

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