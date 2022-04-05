Челябинский риелтор заявил, что не знает о своем уголовном деле

Арсен Унанян утверждает, что не совершал преступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава и совладелец компании «Компаньон» в Челябинске Арсен Унанян заявил агентству URA.RU, что ничего не знает о возбуждении в отношении него уголовного дела о мошенничестве. Более того, он считает, что не совершал каких-либо преступлений и подчеркнул, что неоднократно давал показания в полиции.

«Никаких двойных продаж не было и быть не может, так как я продавал помещения в строящемся объекте по договорам долевого участия, которые регистрируются в государственных органах в обязательном порядке. Я давал показания в полиции неоднократно, об уголовном деле не знаю. Они все пытаются за что-то зацепиться, и не дают мне достроить здание», — прокомментировал Арсен Унанян корреспонденту URA.RU.

По квартире своего отца, которую должен был купить политтехнолог Сергей Клесун, Унанян сообщил, что идут действия по снятию обременения, а это процесс не быстрый. Показания в полиции в этой части он также давал.

Ранее стало известно, что в отношении Арсена Унаняна возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По данным следствия, он обманул предпринимателя, который купил помещение в его строящемся здании. Сам Унанян и его компании признаны банкротами.