05 апреля 2022
04 апреля 2022

Красный крест раздаст продукты иностранным студентам Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , гуманитарная помощь
Организация уже передала почти 0,5 тонны продуктов и товаров для детей Фото:
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Пермское отделение Красного креста соберет для иностранных студентов местных вузов, имеющих финансовые проблемы из-за санкций. Из-за остановки работы платежной системы Western Union учащиеся не могут получить помощь от своих близких с родины. Об этом сообщает telegram-канал «Интересная Пермь».

«По оценке пермского отделения Красного креста, помощь нужна 2,8 тысячам студентам из более чем пятидесяти стран», — сообщает telegram-канал. Некоторые из учащихся — это семьи с маленькими детьми.

После обращения представителей ПГНИУ для студентов собрали почти 0,5 тонны продуктов и товаров для детей. Пермскому вузу уже переданы первые партии помощи. Иностранные студенты из других вузов Перми могут получить помощь в отделении Красного креста в Перми по адресу: ул. Ленина, 15. 1 подъезд, 4 этаж.

Western Union остановила проведение всех операций внутри России с 1 апреля. Решение было принято в том числе из-за начавшейся военной спецоперации РФ на Украине. Основная причина, как пояснили в компании — низкая востребованность на местном рынке. Также свою работу в стране недавно прекратили Visa и Mastercard, при этом россияне все еще могут пользоваться ими на территории РФ.

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Пермское отделение Красного креста соберет для иностранных студентов местных вузов, имеющих финансовые проблемы из-за санкций. Из-за остановки работы платежной системы Western Union учащиеся не могут получить помощь от своих близких с родины. Об этом сообщает telegram-канал «Интересная Пермь». «По оценке пермского отделения Красного креста, помощь нужна 2,8 тысячам студентам из более чем пятидесяти стран», — сообщает telegram-канал. Некоторые из учащихся — это семьи с маленькими детьми. После обращения представителей ПГНИУ для студентов собрали почти 0,5 тонны продуктов и товаров для детей. Пермскому вузу уже переданы первые партии помощи. Иностранные студенты из других вузов Перми могут получить помощь в отделении Красного креста в Перми по адресу: ул. Ленина, 15. 1 подъезд, 4 этаж. Western Union остановила проведение всех операций внутри России с 1 апреля. Решение было принято в том числе из-за начавшейся военной спецоперации РФ на Украине. Основная причина, как пояснили в компании — низкая востребованность на местном рынке. Также свою работу в стране недавно прекратили Visa и Mastercard, при этом россияне все еще могут пользоваться ими на территории РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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