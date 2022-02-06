РБК: платежная система Western Union прекратит работу в России 07 февраля 2022 в 04:14 Размер текста - 17 + С 1 апреля 2022 года переводы внутри России с помощью Western Union станут недоступны Фото: Анна Майорова © URA.RU Система денежных переводов Western Union перестанет проводить операции внутри России. Об этом говорится в письме американской компании, которое было отправлено банкам-партнерам. Как сообщается в письме, Western Union остановит внутрироссийские переводы с 1 апреля 2022 года, передает РБК. Это решение объясняется низкой востребованностью на российском рынке. Отмечается, что трансграничные переводы продолжат осуществляться в штатном режиме. Ранее сообщалось, что власти США обсуждают возможное отключение России от международной платежной системы SWIFT в рамках санкций на случай вторжения РФ на Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от SWIFT не создаст катастрофы, передает RT. Он отметил, что у России есть свои аналоги на этот случай. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Система денежных переводов Western Union перестанет проводить операции внутри России. Об этом говорится в письме американской компании, которое было отправлено банкам-партнерам. Как сообщается в письме, Western Union остановит внутрироссийские переводы с 1 апреля 2022 года, передает РБК. Это решение объясняется низкой востребованностью на российском рынке. Отмечается, что трансграничные переводы продолжат осуществляться в штатном режиме. Ранее сообщалось, что власти США обсуждают возможное отключение России от международной платежной системы SWIFT в рамках санкций на случай вторжения РФ на Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от SWIFT не создаст катастрофы, передает RT. Он отметил, что у России есть свои аналоги на этот случай. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям