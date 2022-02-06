06 февраля 2022

РБК: платежная система Western Union прекратит работу в России

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
С 1 апреля 2022 года переводы внутри России с помощью Western Union станут недоступны Фото:

Система денежных переводов Western Union перестанет проводить операции внутри России. Об этом говорится в письме американской компании, которое было отправлено банкам-партнерам.

Как сообщается в письме, Western Union остановит внутрироссийские переводы с 1 апреля 2022 года, передает РБК. Это решение объясняется низкой востребованностью на российском рынке. Отмечается, что трансграничные переводы продолжат осуществляться в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что власти США обсуждают возможное отключение России от международной платежной системы SWIFT в рамках санкций на случай вторжения РФ на Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от SWIFT не создаст катастрофы, передает RT. Он отметил, что у России есть свои аналоги на этот случай.

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Система денежных переводов Western Union перестанет проводить операции внутри России. Об этом говорится в письме американской компании, которое было отправлено банкам-партнерам. Как сообщается в письме, Western Union остановит внутрироссийские переводы с 1 апреля 2022 года, передает РБК. Это решение объясняется низкой востребованностью на российском рынке. Отмечается, что трансграничные переводы продолжат осуществляться в штатном режиме. Ранее сообщалось, что власти США обсуждают возможное отключение России от международной платежной системы SWIFT в рамках санкций на случай вторжения РФ на Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от SWIFT не создаст катастрофы, передает RT. Он отметил, что у России есть свои аналоги на этот случай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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