РБК: платежная система Western Union прекратит работу в России

Система денежных переводов Western Union перестанет проводить операции внутри России. Об этом говорится в письме американской компании, которое было отправлено банкам-партнерам.
Как сообщается в письме, Western Union остановит внутрироссийские переводы с 1 апреля 2022 года, передает РБК. Это решение объясняется низкой востребованностью на российском рынке. Отмечается, что трансграничные переводы продолжат осуществляться в штатном режиме.
Система денежных переводов Western Union перестанет проводить операции внутри России. Об этом говорится в письме американской компании, которое было отправлено банкам-партнерам. Как сообщается в письме, Western Union остановит внутрироссийские переводы с 1 апреля 2022 года, передает РБК. Это решение объясняется низкой востребованностью на российском рынке. Отмечается, что трансграничные переводы продолжат осуществляться в штатном режиме. Ранее сообщалось, что власти США обсуждают возможное отключение России от международной платежной системы SWIFT в рамках санкций на случай вторжения РФ на Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от SWIFT не создаст катастрофы, передает RT. Он отметил, что у России есть свои аналоги на этот случай.