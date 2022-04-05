05 апреля 2022

Пермские стройки из-за санкций не будут согласовывать с жителями

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Публичные слушания по планировке индустриального парка. Курган., публичные слушания, план застройки
Пермские власти разрешили не проводить публичные слушания Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Пермского края подготовило перечень случаев, в рамках которых оно будет принимать главные градостроительные документы, в том числе проекты планировок, и вносить в них изменения без проведения публичных слушаний. Об этом 6 апреля сообщила глава краевого минимущества Лариса Ведерникова на заседании краевого штаба по разработке мер поддержки бизнеса на фоне санкций. Видеотрансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край».

«В рамках федерального законодательства нами уже подготовлен перечень случаев утверждения проектов генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также внесения изменений в данные документы без проведения общественных суждений и публичных слушаний. Речь идет о внесении изменений в отношении объектов федерального, регионального и местного значения, приоритетных инвестиционных проектах, концессионных соглашениях, соглашениях и государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, комплексном развитии территории», — рассказала Ведерникова.

В рамках региональных мер поддержки правительство также объявило о том, что не будет увеличивать плату для арендаторов краевой земли и имущества. Точно также, заявила Лариса Ведерникова, они рекомендуют поступить муниципалитетам в отношении их собственности.

Первый пакет меры поддержки бизнеса в Пермском крае был принят в марте. Он предполагает скидки по налогам для пострадавших отраслей и торговым центрам, а также ряд других мер. Из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию, которое они оказывают с начала 2000-х годов. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций заключается в «отмене России».

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Правительство Пермского края подготовило перечень случаев, в рамках которых оно будет принимать главные градостроительные документы, в том числе проекты планировок, и вносить в них изменения без проведения публичных слушаний. Об этом 6 апреля сообщила глава краевого минимущества Лариса Ведерникова на заседании краевого штаба по разработке мер поддержки бизнеса на фоне санкций. Видеотрансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край». «В рамках федерального законодательства нами уже подготовлен перечень случаев утверждения проектов генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, а также внесения изменений в данные документы без проведения общественных суждений и публичных слушаний. Речь идет о внесении изменений в отношении объектов федерального, регионального и местного значения, приоритетных инвестиционных проектах, концессионных соглашениях, соглашениях и государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, комплексном развитии территории», — рассказала Ведерникова. В рамках региональных мер поддержки правительство также объявило о том, что не будет увеличивать плату для арендаторов краевой земли и имущества. Точно также, заявила Лариса Ведерникова, они рекомендуют поступить муниципалитетам в отношении их собственности. Первый пакет меры поддержки бизнеса в Пермском крае был принят в марте. Он предполагает скидки по налогам для пострадавших отраслей и торговым центрам, а также ряд других мер. Из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию, которое они оказывают с начала 2000-х годов. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций заключается в «отмене России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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