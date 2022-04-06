«Лукойл» остановит заводы из-за избытка продукции

07 апреля 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

«Лукойл» предупредил об остановке заводов из-за избытка нефтепродуктов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Лукойл» предупредил об остановке заводов из-за избытка нефтепродуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы и совладельца компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку. Сообщается, что на фоне снижения поставок за рубеж компания столкнулась с излишками мазута. «В переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах», — говорится в документе. По мнению главы компании, заполнение хранилищ может привести к остановке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и снижению производства топлива. В связи с этим Алекперов хочет перенаправить избыток мазута на ТЭЦ и предлагает временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Отмечается, что перевод теплоэлектростанций на мазут является для энергетиков вынужденной мерой: обычно его используют только в случае, если есть перебои с поставками газа или лимиты его потребления исчерпаны. По правилам энергорынка, генкомпании должны использовать наиболее дешевый вид топлива — газ. По информации авторов, в случае перехода на мазут у нефтекомпании значительно вырастут платежи за негативное воздействие на окружающую среду. «Лукойл» владеет четырьмя НПЗ в России и является вторым после «Роснефти» крупнейшим нефтепереработчиком в РФ. В 2021 году компания переработала около 43 млн тонн нефти. США и Европа ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Байден запретил покупать российскую нефть и газ. Он признавал, что это ударит по США, но они вынуждены пойти на этот шаг. Президент России решил, что Россия будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Так он отреагировал на действия США и Евросоюза, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Это решение Путина поддержали 76% россиян, 27% опрошенных ВЦИОМ считают, что это поможет укрепить рубль.

«Лукойл» предупредил об остановке заводов из-за избытка нефтепродуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы и совладельца компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку. Сообщается, что на фоне снижения поставок за рубеж компания столкнулась с излишками мазута. «В переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах», — говорится в документе. По мнению главы компании, заполнение хранилищ может привести к остановке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и снижению производства топлива. В связи с этим Алекперов хочет перенаправить избыток мазута на ТЭЦ и предлагает временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Отмечается, что перевод теплоэлектростанций на мазут является для энергетиков вынужденной мерой: обычно его используют только в случае, если есть перебои с поставками газа или лимиты его потребления исчерпаны. По правилам энергорынка, генкомпании должны использовать наиболее дешевый вид топлива — газ. По информации авторов, в случае перехода на мазут у нефтекомпании значительно вырастут платежи за негативное воздействие на окружающую среду. «Лукойл» владеет четырьмя НПЗ в России и является вторым после «Роснефти» крупнейшим нефтепереработчиком в РФ. В 2021 году компания переработала около 43 млн тонн нефти. США и Европа ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Байден запретил покупать российскую нефть и газ. Он признавал, что это ударит по США, но они вынуждены пойти на этот шаг. Президент России решил, что Россия будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Так он отреагировал на действия США и Евросоюза, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Это решение Путина поддержали 76% россиян, 27% опрошенных ВЦИОМ считают, что это поможет укрепить рубль.