Производители сантехники делают ставку на челябинское сырье

Ранее сырье для производства унитазов поставляла Украина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Российские производители унитазов, раковин и ванн рассчитывают на месторождения каолина (белая глина) в Челябинской области. Он используется в производстве санитарной керамики. Ранее сырье поставляла Украина.

«Многие заводы по производству санитарной керамики закупали украинскую глину для формирования шликера. В его состав входят три основных компонента — каолин, кварц и полевой шпат. С началом специальной военной операции поставки украинского сырья прекратились, и сейчас производители ищут поставщиков внутри страны», — заявил «АиФ» председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги.

Производители ищут поставщиков внутри страны. В России крупнейшие месторождения каолина расположены в Челябинской и Оренбургской областях. Однако совокупная добыча на них не превышает 900 тысяч тонн в год. Такое положение дел сказывается на конечной стоимости товара. Цены на сантехнику могут вырасти в 1,5 раза.

Рост цен в РФ и проблемы у отечественных бизнесменов с поставками сырья начались после того, как США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Санкции призваны ослабить экономику РФ. В Кремле заявили, что таким образом страны Запада вредят сами себе. Российские производители активно включились в программу импортозамещения.

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