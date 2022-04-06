06 апреля 2022

Производители сантехники делают ставку на челябинское сырье

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Магазин Леруа мерлен. Пермь, унитаз, сантехника, леруа мерлен, хозяйственный магазин
Ранее сырье для производства унитазов поставляла Украина Фото:
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Цены на товары в России

Российские производители унитазов, раковин и ванн рассчитывают на месторождения каолина (белая глина) в Челябинской области. Он используется в производстве санитарной керамики. Ранее сырье поставляла Украина.

«Многие заводы по производству санитарной керамики закупали украинскую глину для формирования шликера. В его состав входят три основных компонента — каолин, кварц и полевой шпат. С началом специальной военной операции поставки украинского сырья прекратились, и сейчас производители ищут поставщиков внутри страны», — заявил «АиФ» председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги.

Производители ищут поставщиков внутри страны. В России крупнейшие месторождения каолина расположены в Челябинской и Оренбургской областях. Однако совокупная добыча на них не превышает 900 тысяч тонн в год. Такое положение дел сказывается на конечной стоимости товара. Цены на сантехнику могут вырасти в 1,5 раза.

Рост цен в РФ и проблемы у отечественных бизнесменов с поставками сырья начались после того, как США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Санкции призваны ослабить экономику РФ. В Кремле заявили, что таким образом страны Запада вредят сами себе. Российские производители активно включились в программу импортозамещения.

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Российские производители унитазов, раковин и ванн рассчитывают на месторождения каолина (белая глина) в Челябинской области. Он используется в производстве санитарной керамики. Ранее сырье поставляла Украина. «Многие заводы по производству санитарной керамики закупали украинскую глину для формирования шликера. В его состав входят три основных компонента — каолин, кварц и полевой шпат. С началом специальной военной операции поставки украинского сырья прекратились, и сейчас производители ищут поставщиков внутри страны», — заявил «АиФ» председатель Ассоциации производителей и поставщиков сантехники Игорь Георги. Производители ищут поставщиков внутри страны. В России крупнейшие месторождения каолина расположены в Челябинской и Оренбургской областях. Однако совокупная добыча на них не превышает 900 тысяч тонн в год. Такое положение дел сказывается на конечной стоимости товара. Цены на сантехнику могут вырасти в 1,5 раза. Рост цен в РФ и проблемы у отечественных бизнесменов с поставками сырья начались после того, как США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Санкции призваны ослабить экономику РФ. В Кремле заявили, что таким образом страны Запада вредят сами себе. Российские производители активно включились в программу импортозамещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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