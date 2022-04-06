06 апреля 2022

Челябинцы жалуются на сбои в работе Wildberries. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Сетевая торговля. Екатеринбург, телефон, смартфон, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз
Многие пользователи не видят заказанные товары Фото:

В сервисе по заказу товаров Wildberries 7 апреля вновь произошли перебои в работе. Заказанные товары не отображаются в приложении, сообщили читатели URA.RU в Челябинске.

«Wildberries, кажется, снова слетел. У меня доставки не показываются, а товар должен прийти со дня на день. Все остальные функции приложения, вроде бы, работают нормально», — сообщила читатель.

Согласно данным сайта Downdetector, 7 апреля у многих пользователей произошли проблемы с отслеживанием заказанных товаров. Еще утром на работу сервиса жаловалось 13 человек, к 14 часам дня их число достигло 98 человек, половина из которых жаловалась на сбои с отслеживанием.

URA.RU направило запрос в Wildberries. На момент публикации комментария не последовало.

Ранее челябинцы уже жаловались на сбои в работе сервиса. Многие пользователи несколько дней не могли забрать свои заказы. Тогда в компании заявили, что в работе сервиса отмечаются ошибки, ведутся работы по их устранению.

К 14 часам дня 7 апреля о сбоях в работе сервиса сообщило 98 человек

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В сервисе по заказу товаров Wildberries 7 апреля вновь произошли перебои в работе. Заказанные товары не отображаются в приложении, сообщили читатели URA.RU в Челябинске. «Wildberries, кажется, снова слетел. У меня доставки не показываются, а товар должен прийти со дня на день. Все остальные функции приложения, вроде бы, работают нормально», — сообщила читатель. Согласно данным сайта Downdetector, 7 апреля у многих пользователей произошли проблемы с отслеживанием заказанных товаров. Еще утром на работу сервиса жаловалось 13 человек, к 14 часам дня их число достигло 98 человек, половина из которых жаловалась на сбои с отслеживанием. URA.RU направило запрос в Wildberries. На момент публикации комментария не последовало. Ранее челябинцы уже жаловались на сбои в работе сервиса. Многие пользователи несколько дней не могли забрать свои заказы. Тогда в компании заявили, что в работе сервиса отмечаются ошибки, ведутся работы по их устранению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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