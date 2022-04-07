Друг Куйвашева предложил Хуснуллину план спасения строителей

Марат Хуснуллин провел совещание с крупнейшими застройщиками страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин собрал крупнейшие девелоперские компании страны на совещание по поддержке жилищного строительства. Как сообщил URA.RU источник, среди участников оказалось руководство екатеринбургской фирмы «Брусника» (принадлежит бизнесмену Алексею Круковскому, близкому к губернатору Евгению Куйвашеву), которое подготовило большой пакет предложений по поддержке отрасли.

«Руководство „Брусники“ составило документ, в котором сформулированы почти 60 дополнительных мер. Они направлены на обеспечение стабильного функционирования отрасли, снижение себестоимость и темпов роста цен на жилье, сокращение сроков реализации проектов и увеличение спроса», — поделился собеседник агентства, знакомый с деталями обсуждения.

Помимо девелоперов, на совещании были первые лица финансовой и строительной отраслей РФ. В том числе, федеральный министр строительства Ирек Файзуллин, помощник президента Максим Орешкин, руководители Сбера и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, глава правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко и другие.

На встрече обсуждались два нововведения, направленных на стабильную работу отрасли. Первое — поэтапное раскрытие эскроу-счетов по мере достижения определенной стройготовности объекта. Эта практика принята во всем мире, но в России девелопер получает деньги дольщиков только после сдачи дома в эксплуатацию. Второе — возможность переноса эскроу-счетов дольщиков из банка в банк. Считается, что это позволит повысить конкуренцию между фининститутами и «посадит» их в одну лодку с девелоперами.

По словам источника, банки и ЦБ жестко выступают против этих нововведений. «Но Хуснуллин, видимо, уже принял решение [утвердить изменения]. И столь высокое собрание потребовалось, чтобы проинформировать о нем банковское сообщество, выслушать обратное мнение, но в итоге настоять на своем», — допустил собеседник URA.RU.

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