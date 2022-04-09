09 апреля 2022
08 апреля 2022

Пьяные жители Березовского устроили забег по крышам машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автомобили, зима, город в снегу, снегопад, автотранспорт
Пьяные парни из Березовского бегали по легковым автомобилям Фото:

Пьяные парни из Березовского ночью бегали по легковым автомобилям. Об этом сообщили местные жители в одном из городских пабликов в социальной сети ВКонтакте.

«Во дворах Гагарина, 1 и Косых, 5 были замечены неизвестные, которые прыгали по крышам автомобилей. Молодые люди на момент совершения акробатических трюков на крышах автомобилей находились в состоянии опьянения», — сообщает местный паблик «Сила Березовского в людях» во ВКонтакте.

По данным группы, сейчас решается вопрос о возбуждении дела. На данный момент материалы находятся на рассмотрении.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Березовского заметили на улице двух босых и раздетых девочек, которые убежали от пьяных родителей. Их отвезли в больницу. Врачи рассказали агентству, что пациентки чувствуют себя хорошо, родные их пока не навещали.

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Пьяные парни из Березовского ночью бегали по легковым автомобилям. Об этом сообщили местные жители в одном из городских пабликов в социальной сети ВКонтакте. «Во дворах Гагарина, 1 и Косых, 5 были замечены неизвестные, которые прыгали по крышам автомобилей. Молодые люди на момент совершения акробатических трюков на крышах автомобилей находились в состоянии опьянения», — сообщает местный паблик «Сила Березовского в людях» во ВКонтакте. По данным группы, сейчас решается вопрос о возбуждении дела. На данный момент материалы находятся на рассмотрении. Ранее URA.RU сообщало, что жители Березовского заметили на улице двух босых и раздетых девочек, которые убежали от пьяных родителей. Их отвезли в больницу. Врачи рассказали агентству, что пациентки чувствуют себя хорошо, родные их пока не навещали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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