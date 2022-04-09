Пьяные жители Березовского устроили забег по крышам машин

Пьяные парни из Березовского бегали по легковым автомобилям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пьяные парни из Березовского ночью бегали по легковым автомобилям. Об этом сообщили местные жители в одном из городских пабликов в социальной сети ВКонтакте.

«Во дворах Гагарина, 1 и Косых, 5 были замечены неизвестные, которые прыгали по крышам автомобилей. Молодые люди на момент совершения акробатических трюков на крышах автомобилей находились в состоянии опьянения», — сообщает местный паблик «Сила Березовского в людях» во ВКонтакте.

По данным группы, сейчас решается вопрос о возбуждении дела. На данный момент материалы находятся на рассмотрении.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Березовского заметили на улице двух босых и раздетых девочек, которые убежали от пьяных родителей. Их отвезли в больницу. Врачи рассказали агентству, что пациентки чувствуют себя хорошо, родные их пока не навещали.