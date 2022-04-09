Пермяков предупредили о паводке

Пермские реки готовы выйти из берегов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В МЧС дали оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края. Одна из них — паводок. В ведомстве сообщают, что в реках региона пока наблюдаются как подъем, так и спад уровня воды, но с потеплением начнется активное таяние снега и реки могут выйти из берегов.

«В последующие несколько суток, в связи с ожидаемым значительным повышением температуры воздуха, в бассейнах рек Пермского края начнется активное снеготаяние и рост уровня воды в реках. Местами подъем уровня воды может быть интенсивным. Процессы разрушения ледяного покрова на реках и водохранилищах будут развиваться быстрее», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным экспертов ведомства, вскрытие рек на отдельных участках может сопровождаться ледовыми заторами и резким подъемом уровня воды на этом фоне. Местами возможен выход воды на пойму.

Сегодня синоптики объявили об аномально теплой неделе в Прикамье — на юге края температура воздуха может подняться до +20 градусов. Ранее министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов говорил, что в зоне риска из-за предстоящего паводка находятся шесть поселков и один райцентр — Кудымкар.