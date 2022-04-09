09 апреля 2022
08 апреля 2022

Пермяков предупредили о паводке

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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, кирпич, мост, паводок, чусовая, половодье, переправа, мартьяново, знак стоп
Пермские реки готовы выйти из берегов Фото:

В МЧС дали оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края. Одна из них — паводок. В ведомстве сообщают, что в реках региона пока наблюдаются как подъем, так и спад уровня воды, но с потеплением начнется активное таяние снега и реки могут выйти из берегов.

«В последующие несколько суток, в связи с ожидаемым значительным повышением температуры воздуха, в бассейнах рек Пермского края начнется активное снеготаяние и рост уровня воды в реках. Местами подъем уровня воды может быть интенсивным. Процессы разрушения ледяного покрова на реках и водохранилищах будут развиваться быстрее», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

По данным экспертов ведомства, вскрытие рек на отдельных участках может сопровождаться ледовыми заторами и резким подъемом уровня воды на этом фоне. Местами возможен выход воды на пойму.

Сегодня синоптики объявили об аномально теплой неделе в Прикамье — на юге края температура воздуха может подняться до +20 градусов. Ранее министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов говорил, что в зоне риска из-за предстоящего паводка находятся шесть поселков и один райцентр — Кудымкар.

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В МЧС дали оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края. Одна из них — паводок. В ведомстве сообщают, что в реках региона пока наблюдаются как подъем, так и спад уровня воды, но с потеплением начнется активное таяние снега и реки могут выйти из берегов. «В последующие несколько суток, в связи с ожидаемым значительным повышением температуры воздуха, в бассейнах рек Пермского края начнется активное снеготаяние и рост уровня воды в реках. Местами подъем уровня воды может быть интенсивным. Процессы разрушения ледяного покрова на реках и водохранилищах будут развиваться быстрее», — говорится на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. По данным экспертов ведомства, вскрытие рек на отдельных участках может сопровождаться ледовыми заторами и резким подъемом уровня воды на этом фоне. Местами возможен выход воды на пойму. Сегодня синоптики объявили об аномально теплой неделе в Прикамье — на юге края температура воздуха может подняться до +20 градусов. Ранее министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов говорил, что в зоне риска из-за предстоящего паводка находятся шесть поселков и один райцентр — Кудымкар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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