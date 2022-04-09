Пермские эпидемиологи опасаются вспышки опасной болезни

Кашель и высокая температура — одни из признаком кори Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вспышка кори угрожает жителям Пермского края, говорят специалисты Роспотребнадзора. Непривитых от болезни пермяков могут отстранить от работы, что парализует деятельность предприятий, школ и детсадов предупреждают в ведомстве.

«При выявлении очага инфекции в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, а также в организациях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых с момента выявления первого больного до 21 дня с момента выявления последнего заболевшего в коллектив не принимаются вновь и отстраняются лица, не болевшие корью, краснухой или эпидемическим паротитом и не привитые против этих инфекций или привитые до 21 календарного дня. Нужно понимать, что отстранение от работы не привитых сотрудников может парализовать работу данных организаций», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В ближайшее время в Прикамье начнется «подчищающая» иммунизация против кори среди людей, не получивших прививки ранее. Эпидемиологи напоминают, что, если человек, ранее не болевший корью и не привитый, будет контактировать с больным — вероятность заболеть очень высока. Для инфекции характерна почти 100% восприимчивость.