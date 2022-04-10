Озвучена новая версия взрыва газа в Нижневартовске

По одной из версий, причиной взрыва могли стать нефтепродукты, попавшие в канализацию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

По одной из версий, взрыв на канализационно-насосной станции, которая принадлежит ООО «Нижневартовские коммунальные системы» мог произойти из-за попадания в канализацию нефтепродуктов. Об этом URA.RU сообщил директор департамента по чрезвычайным ситуациям Нижневартовска Вадим Татаренковю

«Со слов руководителей предприятия, слив нефтепродуктов мог стать причиной хлопка на станции. Станция принимает не только нечистоты из квартир, но и принимает ассенизаторские машины», — сказал Татаринов.

По сообщению источника URA.RU из правоохранительных органов, силовики действительно проверяют такую версию взрыва. «Но это не основная версия произошедшего на КНС, она в числе прочих рассматривается сотрудниками следственного комитета», — объяснил инсайдер. Официально эту информацию в СК не комментируют.

Ранее URA.RU сообщало, что взрыв на коммунальном предприятии произошел 8 апреля. В результате пострадали пять человек. Все они получают медицинскую помощь в ожоговом центре Пыть-Яхской окружной клинической больницы. В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что состояние троих оценивается как тяжелое, двое находятся в состоянии средней степени тяжести.