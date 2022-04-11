11 апреля 2022

Зараженные вирусом помидоры обнаружены в Свердловской области

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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, помидоры, томат, опт, розница, оптовая
Было обнаружено 7,9 тонны зараженных томатов Фото:

Почти восемь тонн зараженных томатов из Узбекистана обнаружены в Екатеринбурге. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«В помидорах, поступивших автомобильным транспортом, был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов. После проведенных экспертиз, продукция в полном объеме была возвращена в Узбекистан», — говорится в сообщении. Речь о 7,9 тонны овощей.

Вирус является опасным патогеном (паразитом) овощных культур. Передается механическим путем во время обработки растений или транспортировки. А также может распространяться пчелами и шмелями.

Ранее свердловский рефцентр Россельхознадзора выявил зараженные апельсины, мясо и молоко. Кроме того, в одной из сети екатеринбургских магазинов был обнаружен подозрительный фарш.

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Почти восемь тонн зараженных томатов из Узбекистана обнаружены в Екатеринбурге. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «В помидорах, поступивших автомобильным транспортом, был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов. После проведенных экспертиз, продукция в полном объеме была возвращена в Узбекистан», — говорится в сообщении. Речь о 7,9 тонны овощей. Вирус является опасным патогеном (паразитом) овощных культур. Передается механическим путем во время обработки растений или транспортировки. А также может распространяться пчелами и шмелями. Ранее свердловский рефцентр Россельхознадзора выявил зараженные апельсины, мясо и молоко. Кроме того, в одной из сети екатеринбургских магазинов был обнаружен подозрительный фарш.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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