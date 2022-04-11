Зараженные вирусом помидоры обнаружены в Свердловской области

Было обнаружено 7,9 тонны зараженных томатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Почти восемь тонн зараженных томатов из Узбекистана обнаружены в Екатеринбурге. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«В помидорах, поступивших автомобильным транспортом, был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов. После проведенных экспертиз, продукция в полном объеме была возвращена в Узбекистан», — говорится в сообщении. Речь о 7,9 тонны овощей.

Вирус является опасным патогеном (паразитом) овощных культур. Передается механическим путем во время обработки растений или транспортировки. А также может распространяться пчелами и шмелями.

Ранее свердловский рефцентр Россельхознадзора выявил зараженные апельсины, мясо и молоко. Кроме того, в одной из сети екатеринбургских магазинов был обнаружен подозрительный фарш.