Зараженные вирусом помидоры обнаружены в Свердловской области

Почти восемь тонн зараженных томатов из Узбекистана обнаружены в Екатеринбурге. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.
«В помидорах, поступивших автомобильным транспортом, был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов. После проведенных экспертиз, продукция в полном объеме была возвращена в Узбекистан», — говорится в сообщении. Речь о 7,9 тонны овощей.
Вирус является опасным патогеном (паразитом) овощных культур. Передается механическим путем во время обработки растений или транспортировки. А также может распространяться пчелами и шмелями.
Почти восемь тонн зараженных томатов из Узбекистана обнаружены в Екатеринбурге. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «В помидорах, поступивших автомобильным транспортом, был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов. После проведенных экспертиз, продукция в полном объеме была возвращена в Узбекистан», — говорится в сообщении. Речь о 7,9 тонны овощей. Вирус является опасным патогеном (паразитом) овощных культур. Передается механическим путем во время обработки растений или транспортировки. А также может распространяться пчелами и шмелями. Ранее свердловский рефцентр Россельхознадзора выявил зараженные апельсины, мясо и молоко. Кроме того, в одной из сети екатеринбургских магазинов был обнаружен подозрительный фарш.