В Свердловской области обнаружены зараженные апельсины

В образцах марокканских и египетских цитрусов обнаружена желтая щитовка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зараженные апельсины из Афирики обнаружены в Свердловской области. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«В марокканских и египетских цитрусах был обнаружен карантинный вредитель — красная померанцевая щитовка. Но более точная идентификация показала, что обнаруженный вредитель — это некарантинная желтая померанцевая щитовка (в народе — желтая щитовка — прим. ред.)», — объяснили агрономы.

Желтая щитовка — опасный вредитель цитрусовых на черноморском побережье Кавказа и в Калифорнии. Живет щитовка на листьях цитрусовых деревьев, преимущественно на нижней поверхности, и на плодах. Вызывает опадение листьев. Плоды теряют вкусовые качества, нередко опадают до созревания, часто засыхают.