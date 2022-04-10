10 апреля 2022
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В Свердловской области обнаружены зараженные апельсины

© Служба новостей «URA.RU»
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В образцах марокканских и египетских цитрусов обнаружена желтая щитовка Фото:

Зараженные апельсины из Афирики обнаружены в Свердловской области. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«В марокканских и египетских цитрусах был обнаружен карантинный вредитель — красная померанцевая щитовка. Но более точная идентификация показала, что обнаруженный вредитель — это некарантинная желтая померанцевая щитовка (в народе — желтая щитовка — прим. ред.)», — объяснили агрономы.

Желтая щитовка — опасный вредитель цитрусовых на черноморском побережье Кавказа и в Калифорнии. Живет щитовка на листьях цитрусовых деревьев, преимущественно на нижней поверхности, и на плодах. Вызывает опадение листьев. Плоды теряют вкусовые качества, нередко опадают до созревания, часто засыхают.

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Зараженные апельсины из Афирики обнаружены в Свердловской области. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «В марокканских и египетских цитрусах был обнаружен карантинный вредитель — красная померанцевая щитовка. Но более точная идентификация показала, что обнаруженный вредитель — это некарантинная желтая померанцевая щитовка (в народе — желтая щитовка — прим. ред.)», — объяснили агрономы. Желтая щитовка — опасный вредитель цитрусовых на черноморском побережье Кавказа и в Калифорнии. Живет щитовка на листьях цитрусовых деревьев, преимущественно на нижней поверхности, и на плодах. Вызывает опадение листьев. Плоды теряют вкусовые качества, нередко опадают до созревания, часто засыхают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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