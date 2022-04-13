BBC распространило видео, доказывающее вину Украины за Краматорск

13 апреля 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

BBC News показало, что ВСУ нанесли удар по Краматорску Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Серийный номер на ракете «Точка-У», выпущенной по Краматорску, совпадает с номером ракеты украинских военных (ВСУ). Видео об этом опубликовало BBC News. «Серийный номер ракеты „Точка-У“ идентичен сериям ракет из состава 13-й ракетной бригады ВСУ. Ракеты того же типа и той же серии ранее были выпущены украинской армией по городам Харцызск, Логвиново, Бердянск и Мариуполь. Когда номера ракетных заводов попали в соцсети, украинские СМИ перестали освещать эту тему», — сообщает BBC News. В результате обстрела «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска умерли 50 мирных жителей, которые планировали эвакуироваться из города. Еще 100 человек оказались ранены. Ранее СМИ уже сообщали, что серийный номер «Точки-У» указывает на принадлежность ракеты ВСУ. Информацию распространял донецкий телеканал «Юнион». Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля, целью которой является демилитаризация и денацификация, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, приоритетом российских военных является исключение жертв среди граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатальонов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Серийный номер на ракете «Точка-У», выпущенной по Краматорску, совпадает с номером ракеты украинских военных (ВСУ). Видео об этом опубликовало BBC News. «Серийный номер ракеты „Точка-У“ идентичен сериям ракет из состава 13-й ракетной бригады ВСУ. Ракеты того же типа и той же серии ранее были выпущены украинской армией по городам Харцызск, Логвиново, Бердянск и Мариуполь. Когда номера ракетных заводов попали в соцсети, украинские СМИ перестали освещать эту тему», — сообщает BBC News. В результате обстрела «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска умерли 50 мирных жителей, которые планировали эвакуироваться из города. Еще 100 человек оказались ранены. Ранее СМИ уже сообщали, что серийный номер «Точки-У» указывает на принадлежность ракеты ВСУ. Информацию распространял донецкий телеканал «Юнион». Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля, целью которой является демилитаризация и денацификация, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, приоритетом российских военных является исключение жертв среди граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатальонов.