Жители ХМАО опасаются обрушения школы из-за ее состояния

В школе регулярно течет крыша и обваливается штукатурка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югорске родители учеников школы №2 опасаются обрушения школы из-за состояния здания. По сообщению родителей, желающих остаться анонимными, несколько лет школу затапливает из-за протечек в кровле, отваливается штукатурка с фасадов, а дети на переменах вынуждены обходить расставленные повсюду ведра.

«У меня уже второй ребенок скоро пойдет в школу, первый скоро заканчивает. Ни разу мы не слышали и не видели никакого ремонта. Крыша течет ужасно, ведра расставлены. Мы не знаем, что в классах — нас не пускают. Внешняя часть выглядит ужасно: все облезшее, все старое, штукатурка валится с фасадов, хоть бы не убила никого», — говорят обратившиеся.

По словам других матерей, с которыми говорил журналист URA.RU, ремонт они все же помнят, но был он, по их словам почти 30 лет назад, и сейчас есть опасения, что здание может рухнуть. «Из ремонта с 1993 года, на моей памяти, был какой-то ремонт крыши, а еще недавно забор новый установили — все. Школа в неудовлетворительном состоянии», — объясняет женщина. Редакции не удалось связаться с директором школы, в приемной не ответили на звонок журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе от властей требуют закрыть разваливающуюся школу. По словам родителей, обратившихся в редакцию, руководители учебного заведения давно заметило, что ползет фундамент и школа движется, но необходимых мер не приняли.