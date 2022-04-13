Пермский аэропорт открыл продажи билетов на турецкий курорт

14 апреля 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Полеты будет совершать Turkish Airlines Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермский аэропорт начал продавать билеты на рейсы в Анталью (Турция). Первый полет запланирован на 30 апреля. «Чартерный рейс Пермь — Анталья, прямой рейс», — сообщается на сайте воздушной гавани. Полеты будет выполнять Turkish Airlines. Стоимость одного взрослого билета в эконом-классе — 59 тысяч рублей. URA.RU ранее рассказывало о проблемах с перелетами из столицы Прикамья в Турцию. Недавно авиакомпания «Победа» решила перенести перелеты «Пермь — Стамбул» на октябрь. Также до этого компания Azur Air отменила все полеты в Анталью. После начавшейся спецоперации РФ на Украине, западные страны закрыли небо для российских самолетов. В связи с этим Ростуризм посоветовал своим гражданам путешествовать в Турцию, Египет и Тунис. Однако многие российские авиакомпании столкнулись с трудностью обслуживания своих самолетов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Пермский аэропорт начал продавать билеты на рейсы в Анталью (Турция). Первый полет запланирован на 30 апреля. «Чартерный рейс Пермь — Анталья, прямой рейс», — сообщается на сайте воздушной гавани. Полеты будет выполнять Turkish Airlines. Стоимость одного взрослого билета в эконом-классе — 59 тысяч рублей. URA.RU ранее рассказывало о проблемах с перелетами из столицы Прикамья в Турцию. Недавно авиакомпания «Победа» решила перенести перелеты «Пермь — Стамбул» на октябрь. Также до этого компания Azur Air отменила все полеты в Анталью. После начавшейся спецоперации РФ на Украине, западные страны закрыли небо для российских самолетов. В связи с этим Ростуризм посоветовал своим гражданам путешествовать в Турцию, Египет и Тунис. Однако многие российские авиакомпании столкнулись с трудностью обслуживания своих самолетов.