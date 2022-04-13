13 апреля 2022

Пермский аэропорт открыл продажи билетов на турецкий курорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, турецкие авиалинии, turkish airlines, ямал
Полеты будет совершать Turkish Airlines Фото:

Пермский аэропорт начал продавать билеты на рейсы в Анталью (Турция). Первый полет запланирован на 30 апреля.

«Чартерный рейс Пермь — Анталья, прямой рейс», — сообщается на сайте воздушной гавани. Полеты будет выполнять Turkish Airlines. Стоимость одного взрослого билета в эконом-классе — 59 тысяч рублей.

URA.RU ранее рассказывало о проблемах с перелетами из столицы Прикамья в Турцию. Недавно авиакомпания «Победа» решила перенести перелеты «Пермь — Стамбул» на октябрь. Также до этого компания Azur Air отменила все полеты в Анталью. После начавшейся спецоперации РФ на Украине, западные страны закрыли небо для российских самолетов. В связи с этим Ростуризм посоветовал своим гражданам путешествовать в Турцию, Египет и Тунис. Однако многие российские авиакомпании столкнулись с трудностью обслуживания своих самолетов.

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Пермский аэропорт начал продавать билеты на рейсы в Анталью (Турция). Первый полет запланирован на 30 апреля. «Чартерный рейс Пермь — Анталья, прямой рейс», — сообщается на сайте воздушной гавани. Полеты будет выполнять Turkish Airlines. Стоимость одного взрослого билета в эконом-классе — 59 тысяч рублей. URA.RU ранее рассказывало о проблемах с перелетами из столицы Прикамья в Турцию. Недавно авиакомпания «Победа» решила перенести перелеты «Пермь — Стамбул» на октябрь. Также до этого компания Azur Air отменила все полеты в Анталью. После начавшейся спецоперации РФ на Украине, западные страны закрыли небо для российских самолетов. В связи с этим Ростуризм посоветовал своим гражданам путешествовать в Турцию, Египет и Тунис. Однако многие российские авиакомпании столкнулись с трудностью обслуживания своих самолетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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