В ХМАО инвалиду отказали в помощи в открытии производства

Станислав Лазурко хотел открыть производство обуви и протезов для инвалидов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководителю регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Станиславу Лазурко отказали в помощи в открытии производства по изготовлению ортопедической обуви и протезов для инвалидов на базе «Реабилитационно-технического центра», который принадлежит окружным властям. Об этом URA.RU сообщил сам Лазурко.

По его словам, он планировал запустить производство ортопедической обуви и протезов в нижневартовском филиале «Реабилитационно-технического центра». Однако первоначальные договоренности с руководством учреждения были нарушены. «Инвалидам требуется специальная обувь и протезы, сделанные по индивидуальным меркам. Такое оборудование есть в РТЦ Нижневартовска, но не используется. Мне изначально согласовали аренду помещения и оборудования по льготным ценам. Но спустя какое-то время отказали, заявив, что совет директоров пересмотрел свое решение. В итоге от идеи пришлось отказаться, хотя уже был полностью готов бизнес-план. А помещения „РТЦ“ в итоге просто сдаются в аренду магазинам, которые торгуют готовыми товарами для инвалидов, либо пустуют», — сообщил Лазурко.

Он также добавил, что после всего произошедшего ему удалось выйти на разговор с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. «Она внимательно все выслушала и была не довольна действиями подчиненных. Договорились, что вернемся к этому разговору в мае, когда ей будет предоставлен полный пакет документов», — резюмировал Лазурко.

Исполнительный директор нижневартовского филиала «Реабилитационно-технического центра» Андрей Гонюков отказался от комментариев, сославшись на то, что их должны предоставить в центральном офисе предприятия. В его адрес бы отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

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