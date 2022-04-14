14 апреля 2022

Дело задержанного ФСБ челябинского чиновника передали в суд

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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Несколько месяцев обвиняемый пробыл под стражей Фото:

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления Государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд, сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«По версии следствия, обвиняемый через посредника получил от представителя коммерческой организации взятку в виде скидки на покупку автомобиля в размере более 380 тыс. рублей за совершение незаконных действий по выдаче о заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, за незаконные действия, в крупном размере»), — рассказала Наталья Мамаева.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Вину чиновник признал полностью. С 29 января по 23 марта он находился под стражей, затем его отпустили под домашний арест. В региональном минстрое Ефименко работал с 2007 года и до 27 января 2022-го, когда сотрудники УФСБ вывели его из рабочего кабинета. В самом управлении прошли обыски.

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Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления Государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд, сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. «По версии следствия, обвиняемый через посредника получил от представителя коммерческой организации взятку в виде скидки на покупку автомобиля в размере более 380 тыс. рублей за совершение незаконных действий по выдаче о заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, за незаконные действия, в крупном размере»), — рассказала Наталья Мамаева. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Вину чиновник признал полностью. С 29 января по 23 марта он находился под стражей, затем его отпустили под домашний арест. В региональном минстрое Ефименко работал с 2007 года и до 27 января 2022-го, когда сотрудники УФСБ вывели его из рабочего кабинета. В самом управлении прошли обыски.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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