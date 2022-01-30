Арестованный чиновник челябинского минстроя признался минимум в одном преступном эпизоде, утверждает инсайдер (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава управления Государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко, задержанный 27 января сотрудниками ФСБ, признался в получении взятки. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Ефименко задержали в пятницу, в субботу суд уже вынес решение о его аресте. Чиновник не стал отрицать вину и признался в получении взятки в 160 тысяч рублей в виде скидки на новую машину в салоне. Следственные действия продолжаются», — рассказал URA.RU инсайдер.

В региональном минстрое Ефименко работал с 2007 года и до 27 января 2022-го, когда сотрудники УФСБ вывели его из рабочего кабинета. В самом управлении прошли обыски.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, Ефименко инкриминируют взятку в виде услуг имущественного характера за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам при наличии существенных нарушений. В пресс-службе минстроя заявили агентству, что оказывают всю необходимую помощь правоохранительным органам.