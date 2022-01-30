30 января 2022
29 января 2022
28 января 2022

Задержанный ФСБ сотрудник челябинского министерства признал вину. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, преступник, обвиняемый, обвинение, скамья подсудимых, подсудимый, адвокат, суд, судебный процесс, заключенный под стражу
Арестованный чиновник челябинского минстроя признался минимум в одном преступном эпизоде, утверждает инсайдер (фото из архива) Фото:

Глава управления Государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко, задержанный 27 января сотрудниками ФСБ, признался в получении взятки. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Ефименко задержали в пятницу, в субботу суд уже вынес решение о его аресте. Чиновник не стал отрицать вину и признался в получении взятки в 160 тысяч рублей в виде скидки на новую машину в салоне. Следственные действия продолжаются», — рассказал URA.RU инсайдер.

В региональном минстрое Ефименко работал с 2007 года и до 27 января 2022-го, когда сотрудники УФСБ вывели его из рабочего кабинета. В самом управлении прошли обыски.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, Ефименко инкриминируют взятку в виде услуг имущественного характера за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам при наличии существенных нарушений. В пресс-службе минстроя заявили агентству, что оказывают всю необходимую помощь правоохранительным органам.

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Глава управления Государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко, задержанный 27 января сотрудниками ФСБ, признался в получении взятки. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Ефименко задержали в пятницу, в субботу суд уже вынес решение о его аресте. Чиновник не стал отрицать вину и признался в получении взятки в 160 тысяч рублей в виде скидки на новую машину в салоне. Следственные действия продолжаются», — рассказал URA.RU инсайдер. В региональном минстрое Ефименко работал с 2007 года и до 27 января 2022-го, когда сотрудники УФСБ вывели его из рабочего кабинета. В самом управлении прошли обыски. Как пояснили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, Ефименко инкриминируют взятку в виде услуг имущественного характера за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам при наличии существенных нарушений. В пресс-службе минстроя заявили агентству, что оказывают всю необходимую помощь правоохранительным органам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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