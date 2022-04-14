На вокзале Екатеринбурга нашли просрочку

15 апреля 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

В отношении сотрудников вокзала возбудили шесть дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники транспортной прокуратуры по Свердловской области проверили, как на железнодорожном вокзале Екатеринбурга исполняют законодательство о защите прав потребителей. Результатом проверки стали шесть дел об административных правонарушениях, в том числе, за продажу просроченной еды и хранение рядом с готовыми блюдами порошков и веников, рассказали URA.RU в ведомстве. «Установлено, что в нарушение закона предприятиями реализовывалась продукция с истекшим сроком годности, допускалось хранение уборочного инвентаря и моющих средств в непосредственной близости с готовыми изделиями. В ряде случаев не соблюдались сроки проведения профилактических прививок у сотрудников», — рассказывают в прокуратуре. В отношении сотрудников вокзала возбудили шесть дел об административном нарушении КоАП за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Сотрудники уже устранили нарушения, а виновные заплатили штрафы. Ранее URA.RU писало, что в одном из магазинов «Магнит», расположенном в поселке Белоярский (Свердловская область), обнаружена просроченная продукция. В магазине, расположенном в поселке Белоярский, улица Юбилейная, д. 6б/1 найдены питьевые сливки с истекшим сроком годности. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудники транспортной прокуратуры по Свердловской области проверили, как на железнодорожном вокзале Екатеринбурга исполняют законодательство о защите прав потребителей. Результатом проверки стали шесть дел об административных правонарушениях, в том числе, за продажу просроченной еды и хранение рядом с готовыми блюдами порошков и веников, рассказали URA.RU в ведомстве. «Установлено, что в нарушение закона предприятиями реализовывалась продукция с истекшим сроком годности, допускалось хранение уборочного инвентаря и моющих средств в непосредственной близости с готовыми изделиями. В ряде случаев не соблюдались сроки проведения профилактических прививок у сотрудников», — рассказывают в прокуратуре. В отношении сотрудников вокзала возбудили шесть дел об административном нарушении КоАП за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Сотрудники уже устранили нарушения, а виновные заплатили штрафы. Ранее URA.RU писало, что в одном из магазинов «Магнит», расположенном в поселке Белоярский (Свердловская область), обнаружена просроченная продукция. В магазине, расположенном в поселке Белоярский, улица Юбилейная, д. 6б/1 найдены питьевые сливки с истекшим сроком годности.