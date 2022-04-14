Бывший соратник Трутнева оставляет важный пост в Перми

Олег Жданов в ноябре уходит с поста президента Пермской ТПП Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов, который в 2000-е годы работал в администрации губернатора Юрия Трутнева, планирует оставить пост после окончания срока полномочий. На новый контракт он претендовать не будет, сообщил он корреспонденту URA.RU.

«В настоящий момент я работаю. В ноябре будет съезд, заканчивается мой пятилетний контракт. Я не собираюсь выставлять кандидатуру на следующий пятилетний срок. Но мой принцип — всегда работать до последнего», — сообщил Олег Жданов.

О своих намерениях он сообщил и совету ТПП 15 апреля. И попросил совет поддержать кандидатуру своего заместителя, бывшего бизнес-омбудсмена Вячеслава Белова. «Он хорошо знает работу, работал уполномоченным по защите прав предпринимателей, проникся темой поддержки бизнеса», — пояснил URA.RU Олег Жданов.

Из системы ТПП Жданов не уходит. По словам Жданова, он планируется остаться в совете палаты.

Олег Жданов был избран президентом Пермской ТПП в 2017 году. В конце 1990-х он работал заместителем мэра Перми, которым был нынешний вице-премьер РФ Юрий Трутнев. В 2000-е Жданов занимал должность вице-губернатора в команде Трутнева. С 2005 по 2017 год Жданов работал в структурах «Пермэнерго», был заместителем гендиректора АО «МРСК Урала». Дважды избирался депутатом заксобрания. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени, почетной грамотой Пермского края.

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