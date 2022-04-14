Власти Перми не нашли денег на строительство спортплощадок

15 апреля 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Строить спортплощадки в этом году не будут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми на два года перенесли строительство двух детских спортивных площадок. Причиной стало удорожание строительных материалов. Эту информацию корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Перми. Речь идет об объектах на территории средней школы № 63 и детско-юношеского центра «Фаворит». «В связи с ростом стоимости строительных материалов… строительство спортивных площадок… на предусмотренные в бюджете финансовые средства не представляется возможным», — сообщается в пояснительной записке от 8 апреля, подписанной заместителем главы администрации Перми Алексеем Грибановым. Как поясняется, стройматериалы подрожали ориентировочно на 40% за последние 6 месяцев. Изначально построить объекты хотели в этом году, целиком за счет городского бюджета. Проект на строительство площадки в МАУ ОУ «Фаворит» уже готов. Проектирование объекта на территории школы №63 пока не начинали. Все дальнейшие работы перенесли на 2024 год. Деньги на стройку планируют изыскать на правах софинансирования из бюджета Пермского края. Это решение сегодня утвердили на заседании профильного комитета городской думы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Перми на два года перенесли строительство двух детских спортивных площадок. Причиной стало удорожание строительных материалов. Эту информацию корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Перми. Речь идет об объектах на территории средней школы № 63 и детско-юношеского центра «Фаворит». «В связи с ростом стоимости строительных материалов… строительство спортивных площадок… на предусмотренные в бюджете финансовые средства не представляется возможным», — сообщается в пояснительной записке от 8 апреля, подписанной заместителем главы администрации Перми Алексеем Грибановым. Как поясняется, стройматериалы подрожали ориентировочно на 40% за последние 6 месяцев. Изначально построить объекты хотели в этом году, целиком за счет городского бюджета. Проект на строительство площадки в МАУ ОУ «Фаворит» уже готов. Проектирование объекта на территории школы №63 пока не начинали. Все дальнейшие работы перенесли на 2024 год. Деньги на стройку планируют изыскать на правах софинансирования из бюджета Пермского края. Это решение сегодня утвердили на заседании профильного комитета городской думы.