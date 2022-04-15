Свердловский депутат Госдумы разбогател в 65 раз за год

Ранее журнал Forbes включал Зелимхана Муцоева в списки богатейших россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Доходы свердловского депутата Госдумы от «Единой России», бизнесмена Зелимхана Муцоева (группа «Регионы») за год выросли в 65 раз. Как следует из декларации парламентария, размещенной на сайте ГД, в 2021-м он заработал 781,8 миллиона рублей. По итогам 2020 года он отчитывался о 11,99 миллиона (и это было в 20 раз меньше, чем в предыдущие 12 месяцев).

Список принадлежащего Муцоеву имущества также изменился. Согласно документу, он избавился от двух земельных участков — площадью четыре тысячи и 1,4 тысячи квадратных метра — и жилого дома (876 кв. м.). Сейчас в его собственности четыре участка — площадью 5,5 тысячи кв. м, 3,9 тысячи кв. м, 4,6 тысячи кв. м, 4,8 тысячи кв. м, 1,4 тысячи кв. м, — и гостевой дом (179,5 кв. м), трансформаторная подстанция (шесть квадратных метров) и автомобиль Mercedes-Benz S-класса. Кроме того, в пользовании Муцоева и двух его детей находится квартира (114 кв. м.).

Более успешным 2021-й год оказался и для некоторых других свердловских депутатов. Так, Максим Иванов («Единая Россия») заработал на 600 тысяч рублей больше (5,8 миллиона рублей), Лев Ковпак (ЕР), который год назад был лидером неформального рейтинга, — на 1,6 миллиона (37,6 млн), Андрей Альшевских (ЕР) — на 200 тысяч (5,8 млн), Павел Крашенинников (ЕР) — на 100 тысяч (6,1 млн), Сергей Чепиков (ЕР) — на 200 тысяч (7,2 млн).

Потеряли в доходах два парламентария. Это Антон Шипулин (ЕР), в 2021-м заработавший на 3,4 миллиона рублей меньше, чем в 2020-м, — 12,2 млн. И коммунист Николай Езерский (7,1 миллиона в 2021 году против 7,9 млн в 2020-м). Сразу несколько депутатов сдали декларации впервые, поскольку не работали в предыдущем созыве. Сергей Бидонько (ЕР) отчитался о 5,8 миллиона рублей, Жанна Рябцева (ЕР) — о 6,1 млн, Константин Захаров (ЕР) — о 6,4 млн, Александр Демин («Новые люди») — 5,4 млн, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») — 3,8 миллиона.

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