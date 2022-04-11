Владельцы оружия не могут записаться на прием к специалистам для прохождения медкомиссии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Пермском крае желающие получить или продлить лицензию на огнестрельное оружие столкнулись с проблемами. Очередь на прием к медикам за справками для получения лицензии, растянулась на несколько месяцев.

«Владельцы оружия — охотники, спортсмены и профессиональные охранники — не могут записаться на прием к специалистам в Пермский краевой психоневрологический диспансер. Без заключения окулиста, нарколога и психиатра продление лицензии невозможно. На звонки там [в медучреждениях] уже не отвечают. Неофициально в личных беседах медики говорят, что после вступления в силу изменений в законодательство очередь растянулась на два-три месяца», — пояснили изданию «Коммерсант-Прикамье несколько собеседников. Они признались, что, по всей видимости, будут вынуждены сдать оружие на хранение в подразделение Росгвардии.

Министерство здравоохранения Пермского края на своем сайте поясняет, что с 1 марта изменились правила медосвидетельствования для владельцев оружия. Теперь пройти его можно исключительно в государственном лечебном учреждении, имеющем лицензию на этот вид платных услуг.

«К ранее имеющимся осмотрам и обследованиям (осмотру офтальмолога, психиатра, нарколога, прохождению химико-токсикологического лабораторного исследования) с этого года добавились патопсихологическое исследование и тест на хроническое употребление алкоголя», — отмечают в ведомстве. Отметка о прохождении медкомиссии заносится в единую государственную информационную систему здравоохранения и «в электронном виде автоматически отправляется в территориальный орган Росгвардии». На сайте минздрава указано, что в Прикамье такую услугу предоставляют 46 медицинских организаций.

Об ужесточении ответственности за обращение с оружием и изменений правил получения лицензии на него стало известно в октябре 2021 года. Сообщалось, что власти пошли на такой шаг из-за трагедий, произошедших в 2021 году в Казани и Перми.

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