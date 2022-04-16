Пермский депутат сам себе вручит награду и премию

Награда приурочена к юбилею Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская городская дума намерена вручить почетный знак «За заслуги перед городом Пермью» депутату Василию Кузнецову. Документ опубликован на сайте думы. Ирония в том, что Кузнецов возглавляет комитет по местному самоуправлению и регламенту, который является профильным в вопросе вручения наград.

«Наградить Почетным знаком города Перми „За заслуги перед городом Пермь“ Кузнецова Василия Владимировича, директора муниципального автономного учреждения „Городской спортивно-культурный комплекс“, председателя комитета по местному самоуправлению и регламенту, за заслуги в социально-экономическом развитии города Перми», — говорится в решении. Также ему выпишут премию в размере 11 500 рублей вместе с НДФЛ.

Почетную грамоту Перми также хотят вручить и другому депутату — заместителю гендиректора по общим вопросам общества ООО «Фаворит-2000» Алексею Оборину. Грамоту вручают «за активное участие в благотворительной деятельности, значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления города Перми и в связи с 50-летием со дня рождения». По решению думы, которым введена такая грамота, юбилей является достаточным основанием для ее вручения. Ему также перечислят 11,5 тысяч бонусом.

Источник в Пермской городской думе пояснил, что инициатива о награждении депутатов принадлежала не самому Василию Кузнецову. «Но по компетенциям комитет по МСУ обязан этот вопрос рассмотреть», — отметил он. И добавил, что оба предложения связаны с юбилеями: 28 апреля Кузнецову исполнится 55 лет. Алексей Оборин отмечает юбилей 15 мая. Василий Кузнецов не ответил на звонок. Проекты решений депутаты будут рассматривать на заседании комитета 19 апреля.

Обновлено в 14:48: Василий Кузнецов заявил, что сам о представлении к награде узнал недавно. И ему тоже стало неловко от возникшей ситуации. По его словам, инициатива принадлежит его группе депутатов. «Я точно не буду принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании. Все этические моменты при рассмотрении вопроса буду соблюдать. Честно говоря, вообще ушел бы с обсуждения….», — заявил депутат. По его словам, тщеславность ему несвойственна, а премию, предлагающуюся к награде, он планирует передать на благотворительность.

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