Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию 20 апреля 2022 в 04:34 Размер текста - 17 + О подробностях будет сказано позже, заявил премьер-министр Канады Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Канады отправят на Украину тяжелую артиллерию. Об этом заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо. «Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию, более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни», — коротко сообщил Трюдо, передает РИА «Новости». По его словам, поставок будет столько, сколько того запросит украинская сторона. Ранее власти Канады объявили о введении санкции против 32 военных организаций России, а также 160 членов Совета Федерации. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что операция направлена на денацификацию и демилитаризацию страны. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Власти Канады отправят на Украину тяжелую артиллерию. Об этом заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо. «Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию, более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни», — коротко сообщил Трюдо, передает РИА «Новости». По его словам, поставок будет столько, сколько того запросит украинская сторона. Ранее власти Канады объявили о введении санкции против 32 военных организаций России, а также 160 членов Совета Федерации. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что операция направлена на денацификацию и демилитаризацию страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям