Власти Канады отправят на Украину тяжелую артиллерию. Об этом заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.
«Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию, более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни», — коротко сообщил Трюдо, передает РИА «Новости». По его словам, поставок будет столько, сколько того запросит украинская сторона.
Ранее власти Канады объявили о введении санкции против 32 военных организаций России, а также 160 членов Совета Федерации. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что операция направлена на денацификацию и демилитаризацию страны.
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