19 апреля 2022

Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
О подробностях будет сказано позже, заявил премьер-министр Канады Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Канады отправят на Украину тяжелую артиллерию. Об этом заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.

«Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию, более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни», — коротко сообщил Трюдо, передает РИА «Новости». По его словам, поставок будет столько, сколько того запросит украинская сторона.

Ранее власти Канады объявили о введении санкции против 32 военных организаций России, а также 160 членов Совета Федерации. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что операция направлена на денацификацию и демилитаризацию страны.

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Власти Канады отправят на Украину тяжелую артиллерию. Об этом заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо. «Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию, более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни», — коротко сообщил Трюдо, передает РИА «Новости». По его словам, поставок будет столько, сколько того запросит украинская сторона. Ранее власти Канады объявили о введении санкции против 32 военных организаций России, а также 160 членов Совета Федерации. Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что операция направлена на денацификацию и демилитаризацию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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