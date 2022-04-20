Задержаны басаевцы, напавшие на псковских десантников в 2000 году

Боевикам из банды Басаева предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге и Татарстане шесть участников банды террориста Шамиля Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Боевикам предъявлены обвинения в подготовке вооруженного мятежа, участию в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

«В ходе расследования 19 апреля 2022 года во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Республике Татарстан и УФСБ России по городу Санкт-Петербургу при поддержке МВД России и Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан еще 6 членов банды Басаева, причастных к нападению. Все они жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов», — сообщает Следственный комитет РФ на своем официальном сайте.

Следствие настаивает на аресте задержанных — сотрудники СК РФ уже подали соответствующее ходатайство в суд. В настоящее время следствие устанавливаются роли обвиняемых в нападении, а также проверяется их причастность к совершению других преступлений. Боевикам предъявили обвинения по статье 279 УК РФ, части 2 статьи 209 УК РФ и статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).

Нападение на псковских десантников было совершено в феврале 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт в Чечне. Российских военных атаковала вооруженная банда под руководством Басаева и террориста, выходца из Саудовской Аравии Хаттаба. В результате нападения 84 десантника погибли, четверо получили ранения.

Ранее ФСБ задержала двух участников банды Басаева и Хаттаба, которые участвовали в атаке на Дагестан в 1999 году. В результате тех событий погибло более 280 человек. До этого, в сентябре 2021 года, были схвачены еще два боевика.

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