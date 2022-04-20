Свердловский врач выиграл миллион в лотерею благодаря сыну

Врач-травматолог Антон Ершов из Екатеринбурга выиграл один миллион рублей в лотерее «Русское лото». Как рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото», своей победой мужчина обязан сыну — именно ребенок, изучающий лотерейную статистику, посоветовал купить билет.
«Моему сыну интересна история создания лотерей, процесс участия в тиражах и статистика выигрышей. Он стремится разбираться в финансах и хочет помочь семье приумножить наш капитал. Именно сын попросил купить билеты. С его подсказки нам повезло по-крупному!» — поделился радостью Ершов.
Семья победителя уже построила планы, на что потратить средства. Частью выигрыша Ершовы закроют автокредит, а оставшиеся деньги вложат в образование детей.
В феврале URA.RU рассказывало историю другого победителя из Свердловской области. Водитель Турал Рзаев выиграл в лотерее один миллион рублей, когда пошел оплачивать коммуналку: в том же почтовом отделении мужчина купил билет и неожиданно разбогател.
Врач-травматолог Антон Ершов из Екатеринбурга выиграл один миллион рублей в лотерее «Русское лото». Как рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото», своей победой мужчина обязан сыну — именно ребенок, изучающий лотерейную статистику, посоветовал купить билет. «Моему сыну интересна история создания лотерей, процесс участия в тиражах и статистика выигрышей. Он стремится разбираться в финансах и хочет помочь семье приумножить наш капитал. Именно сын попросил купить билеты. С его подсказки нам повезло по-крупному!» — поделился радостью Ершов. Семья победителя уже построила планы, на что потратить средства. Частью выигрыша Ершовы закроют автокредит, а оставшиеся деньги вложат в образование детей. В феврале URA.RU рассказывало историю другого победителя из Свердловской области. Водитель Турал Рзаев выиграл в лотерее один миллион рублей, когда пошел оплачивать коммуналку: в том же почтовом отделении мужчина купил билет и неожиданно разбогател.