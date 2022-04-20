Свердловский врач выиграл миллион в лотерею благодаря сыну

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, кредит, оплата, пять тысяч, продажа, деньги, взятка, бумажные деньги
Семья екатеринбургского врача потратит лотерейный выигрыш на обучение детей Фото:

Врач-травматолог Антон Ершов из Екатеринбурга выиграл один миллион рублей в лотерее «Русское лото». Как рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото», своей победой мужчина обязан сыну — именно ребенок, изучающий лотерейную статистику, посоветовал купить билет.

«Моему сыну интересна история создания лотерей, процесс участия в тиражах и статистика выигрышей. Он стремится разбираться в финансах и хочет помочь семье приумножить наш капитал. Именно сын попросил купить билеты. С его подсказки нам повезло по-крупному!» — поделился радостью Ершов.

Семья победителя уже построила планы, на что потратить средства. Частью выигрыша Ершовы закроют автокредит, а оставшиеся деньги вложат в образование детей.

В феврале URA.RU рассказывало историю другого победителя из Свердловской области. Водитель Турал Рзаев выиграл в лотерее один миллион рублей, когда пошел оплачивать коммуналку: в том же почтовом отделении мужчина купил билет и неожиданно разбогател.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Врач-травматолог Антон Ершов из Екатеринбурга выиграл один миллион рублей в лотерее «Русское лото». Как рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото», своей победой мужчина обязан сыну — именно ребенок, изучающий лотерейную статистику, посоветовал купить билет. «Моему сыну интересна история создания лотерей, процесс участия в тиражах и статистика выигрышей. Он стремится разбираться в финансах и хочет помочь семье приумножить наш капитал. Именно сын попросил купить билеты. С его подсказки нам повезло по-крупному!» — поделился радостью Ершов. Семья победителя уже построила планы, на что потратить средства. Частью выигрыша Ершовы закроют автокредит, а оставшиеся деньги вложат в образование детей. В феврале URA.RU рассказывало историю другого победителя из Свердловской области. Водитель Турал Рзаев выиграл в лотерее один миллион рублей, когда пошел оплачивать коммуналку: в том же почтовом отделении мужчина купил билет и неожиданно разбогател.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...