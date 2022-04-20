Суд арестовал родственника вице-спикера челябинского заксобрания

Арестован двоюродный внук вице-спикера челябинского заксобрания Юрия Карликанова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мировой судья судебного участка № 6 Ленинского района Челябинска признал Кирилла Карликанова, двоюродного внука вице-спикера заксобрания области Юрия Карликанова, виновным в административном правонарушении. Об этом URA.RU рассказали в аппарате судьи.

«Карликанов и трое соучастников признаны виновными в правонарушении по ч. 2 ст. 20.17 КоАП РФ („Самовольное проникновение на подземный объект, охраняемый в соответствии с законодательством РФ“). Из любопытства 20 апреля все четверо совершили незаконное проникновение на подземный объект, принадлежащий АО „Сигнал“», — рассказали в суде.

Кирилл Карликанов и его товарищи получили наказание в виде административного ареста на двое суток. Они признали, что совершили правонарушение.

Ранее стало известно, что Кирилла Карликанова с друзьями задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с бойцами Росгвардии, которые охраняли объект. Также сопровождение оказывали сотрудники ГУ МВД по Челябинской области.

В пресс-службе заксобрания региона URA.RU сообщили, что речь идет о родстве со стороны брата. С прямыми внуками вице-спикера все в порядке.