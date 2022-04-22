Bloomberg: Япония опасается выхода из российского бизнеса

23 апреля 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Bloomberg: Япония боится выйти из энергетической отрасли РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония побаивается выходить из российского энергетического бизнеса, так как ее место быстро займут. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «В случае если Япония выйдет из проекта, то его приобретет третья сторона», — пояснил агентству японский министр торговли Коити Хагиуда. В качестве примера он привел японские компании Mitsubishi и Mitsui — они владеют 22,5% нефтегазового проекта «Сахалин-2», при этом большая часть топлива отправляется в Японию. Поэтому если страна все же покинет российский бизнес, то, во-первых, власти будут вынуждены искать альтернативные источники энергии, во-вторых, это вызовет рекордный взлет цен на сырье. Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Япония побаивается выходить из российского энергетического бизнеса, так как ее место быстро займут. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «В случае если Япония выйдет из проекта, то его приобретет третья сторона», — пояснил агентству японский министр торговли Коити Хагиуда. В качестве примера он привел японские компании Mitsubishi и Mitsui — они владеют 22,5% нефтегазового проекта «Сахалин-2», при этом большая часть топлива отправляется в Японию. Поэтому если страна все же покинет российский бизнес, то, во-первых, власти будут вынуждены искать альтернативные источники энергии, во-вторых, это вызовет рекордный взлет цен на сырье. Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.