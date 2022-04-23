Евгений Куйвашев поздравил свердловских меценатов с юбилеем

Фонду святой Екатерины исполняется 5 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области поздравил учредителей Фонда святой Екатерины с пятилетием со дня основания благотворительной организации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Имя святой Екатерины — небесной покровительницы Екатеринбурга — объединило тех уральцев, чьи сердца открыты для милосердия и сострадания. Вы реализуете значимые социальные, культурные и образовательные проекты, заботитесь о детях-инвалидах, о пожилых людях, о многодетных и малоимущих семьях, восстанавливаете храмы, ведете большую патриотическую и воспитательную работу с молодежью», — отметил глава региона.

Евгений Куйвашев в поздравлении жителей города с Пасхой отметил, что праздник наполняет сердца людей радостью и верой, вдохновляет и просветляет, символизирует торжество справедливости, обращает к вечным духовным ценностям.