23 апреля 2022
22 апреля 2022

Евгений Куйвашев поздравил свердловских меценатов с юбилеем

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Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины екатеринбургским медикам. Екатеринбург, фонд святой екатерины, город екатеринбург
Фонду святой Екатерины исполняется 5 лет Фото:

Губернатор Свердловской области поздравил учредителей Фонда святой Екатерины с пятилетием со дня основания благотворительной организации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Имя святой Екатерины — небесной покровительницы Екатеринбурга — объединило тех уральцев, чьи сердца открыты для милосердия и сострадания. Вы реализуете значимые социальные, культурные и образовательные проекты, заботитесь о детях-инвалидах, о пожилых людях, о многодетных и малоимущих семьях, восстанавливаете храмы, ведете большую патриотическую и воспитательную работу с молодежью», — отметил глава региона.

Евгений Куйвашев в поздравлении жителей города с Пасхой отметил, что праздник наполняет сердца людей радостью и верой, вдохновляет и просветляет, символизирует торжество справедливости, обращает к вечным духовным ценностям.

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Губернатор Свердловской области поздравил учредителей Фонда святой Екатерины с пятилетием со дня основания благотворительной организации. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Имя святой Екатерины — небесной покровительницы Екатеринбурга — объединило тех уральцев, чьи сердца открыты для милосердия и сострадания. Вы реализуете значимые социальные, культурные и образовательные проекты, заботитесь о детях-инвалидах, о пожилых людях, о многодетных и малоимущих семьях, восстанавливаете храмы, ведете большую патриотическую и воспитательную работу с молодежью», — отметил глава региона. Евгений Куйвашев в поздравлении жителей города с Пасхой отметил, что праздник наполняет сердца людей радостью и верой, вдохновляет и просветляет, символизирует торжество справедливости, обращает к вечным духовным ценностям.
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