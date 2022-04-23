Украшения к Пасхе находятся на пешеходной зоне улицы Вайнера, возле Храма-на-Крови и в других местах города
Улицы Екатеринбурга, традиционно к Пасхе, украсили огромными цветочными инсталляциями в виде яиц. Фоторепортаж URA.RU.
«Цветочные композиции, созданные из живых роз в виде пасхальных яиц день и ночь стерегут сотрудники охраны», — отмечает наш корреспондент.
Высота таких инсталляций варьируется от полутора до двух с половиной метров. Украшения к Пасхе находятся на пешеходной зоне улицы Вайнера, возле Храма-на-Крови, храма Большой Златоуст, около дома Севастьянова и рядом с часовней святой Екатерины.
Огромное пасхальное яйцо, собранное из живых цветов
Пасхальные украшения на дереве
Цветочные инсталляции на улице Екатеринбурга
Охранник сидит рядом с пасхальным яйцом