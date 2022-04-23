23 апреля 2022
22 апреля 2022

Екатеринбург преобразился к Пасхе. Огромные яйца из роз под охраной

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасхальные фигуры на Октябрьской площади и площади Труда. Екатеринбург, пасхальные яйца
Украшения к Пасхе находятся на пешеходной зоне улицы Вайнера, возле Храма-на-Крови и в других местах города Фото:

Улицы Екатеринбурга, традиционно к Пасхе, украсили огромными цветочными инсталляциями в виде яиц. Фоторепортаж URA.RU.

«Цветочные композиции, созданные из живых роз в виде пасхальных яиц день и ночь стерегут сотрудники охраны», — отмечает наш корреспондент.

Высота таких инсталляций варьируется от полутора до двух с половиной метров. Украшения к Пасхе находятся на пешеходной зоне улицы Вайнера, возле Храма-на-Крови, храма Большой Златоуст, около дома Севастьянова и рядом с часовней святой Екатерины.

Огромное пасхальное яйцо, собранное из живых цветов
Фото:
Пасхальные украшения на дереве
Фото:
Цветочные инсталляции на улице Екатеринбурга
Фото:
Охранник сидит рядом с пасхальным яйцом
Фото:

Улицы Екатеринбурга, традиционно к Пасхе, украсили огромными цветочными инсталляциями в виде яиц. Фоторепортаж URA.RU. «Цветочные композиции, созданные из живых роз в виде пасхальных яиц день и ночь стерегут сотрудники охраны», — отмечает наш корреспондент. Высота таких инсталляций варьируется от полутора до двух с половиной метров. Украшения к Пасхе находятся на пешеходной зоне улицы Вайнера, возле Храма-на-Крови, храма Большой Златоуст, около дома Севастьянова и рядом с часовней святой Екатерины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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