Екатеринбург преобразился к Пасхе. Огромные яйца из роз под охраной

24 апреля 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Украшения к Пасхе находятся на пешеходной зоне улицы Вайнера, возле Храма-на-Крови и в других местах города Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Улицы Екатеринбурга, традиционно к Пасхе, украсили огромными цветочными инсталляциями в виде яиц. Фоторепортаж URA.RU. «Цветочные композиции, созданные из живых роз в виде пасхальных яиц день и ночь стерегут сотрудники охраны», — отмечает наш корреспондент. Высота таких инсталляций варьируется от полутора до двух с половиной метров. Украшения к Пасхе находятся на пешеходной зоне улицы Вайнера, возле Храма-на-Крови, храма Большой Златоуст, около дома Севастьянова и рядом с часовней святой Екатерины. Огромное пасхальное яйцо, собранное из живых цветов Фото: Владимир Жабриков @ URA.RU Пасхальные украшения на дереве Фото: Владимир Жабриков @ URA.RU Цветочные инсталляции на улице Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков @ URA.RU Охранник сидит рядом с пасхальным яйцом Фото: Владимир Жабриков @ URA.RU

Улицы Екатеринбурга, традиционно к Пасхе, украсили огромными цветочными инсталляциями в виде яиц. Фоторепортаж URA.RU. «Цветочные композиции, созданные из живых роз в виде пасхальных яиц день и ночь стерегут сотрудники охраны», — отмечает наш корреспондент. Высота таких инсталляций варьируется от полутора до двух с половиной метров. Украшения к Пасхе находятся на пешеходной зоне улицы Вайнера, возле Храма-на-Крови, храма Большой Златоуст, около дома Севастьянова и рядом с часовней святой Екатерины.