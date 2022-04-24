«Ъ»: санкции не заставили россиян полюбить смартфон «Ростеха»

25 апреля 2022 в 06:42 Размер текста - 17 +

Западные санкции, сократившие поставки иностранной электроники в Россию, не повлияли на спрос граждан на отечественные смартфоны от компании «Смартэкосистема» (структура «Ростеха») AYYA. Об этом сообщили в сети магазинов «Связной». Продажи отечественного смартфона AYYA T1 за март 2022 года не увеличились, а по сравнению с предыдущим годом даже уменьшились на 23%, сообщили «Коммерсанту» в «Связном». Отмечается, что в период с января по март в России было продано всего 370 устройств на сумму 6,7 миллионов рублей. В «М.Видео—Эльдорадо» и Ozon информацией о продажах отечественного смартфона делиться не стали. Однако ритейлеры сообщили, что с марта продажи устройства начали «показывать динамику». Ранее сообщалось, что, по оценкам ритейлеров, запасов импортной электроники в РФ хватит до лета. Аналитик Эльдар Муртазин объяснил, какие смартфоны стоит покупать в условиях санкций. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х. В последние месяцы страны Запада ввели антироссийские ограничения из-за спецоперации, которую РФ с конца февраля проводит на Украине. На фоне этого некоторые компании начали уходить с российского рынка. В России хотят наладить собственное производство электроники. В настоящее время отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности.