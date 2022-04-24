Снайпер из Пермского края погиб в ходе спецоперации на Украине

Прощание с солдатом пройдет в Лысьве 25 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрактник из Лысьвы (Пермский край) Иван Кишмерешкин, служивший снайпером, погиб на Украине. Об этом сообщили в администрации Лысьвы.

«В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Иван Кишмерешкин. Иван Андреевич служил по контракту в должности снайпера», — говорится в сообщении мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана. Прощание с бойцом состоится 25 апреля в Лысьвенском культурно-деловом центре.

Специальная операция РФ по освобождению Донбасса началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризации Украины, которая готовила нападение на ДНР и ЛНР.