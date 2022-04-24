24 апреля 2022
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Снайпер из Пермского края погиб в ходе спецоперации на Украине

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Прощальная церемония с Николаем Малых в здании Дворца культуры имени И.В. Окунева. Свердловская область, Нижний Тагил, прощание с николаем малых
Прощание с солдатом пройдет в Лысьве 25 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрактник из Лысьвы (Пермский край) Иван Кишмерешкин, служивший снайпером, погиб на Украине. Об этом сообщили в администрации Лысьвы.

«В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Иван Кишмерешкин. Иван Андреевич служил по контракту в должности снайпера», — говорится в сообщении мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана. Прощание с бойцом состоится 25 апреля в Лысьвенском культурно-деловом центре.

Специальная операция РФ по освобождению Донбасса началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризации Украины, которая готовила нападение на ДНР и ЛНР.

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Контрактник из Лысьвы (Пермский край) Иван Кишмерешкин, служивший снайпером, погиб на Украине. Об этом сообщили в администрации Лысьвы. «В ходе проведения спецоперации на территории Украины погиб наш земляк Иван Кишмерешкин. Иван Андреевич служил по контракту в должности снайпера», — говорится в сообщении мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана. Прощание с бойцом состоится 25 апреля в Лысьвенском культурно-деловом центре. Специальная операция РФ по освобождению Донбасса началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризации Украины, которая готовила нападение на ДНР и ЛНР.
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