В Нижнем Тагиле умерла пенсионерка из взорвавшейся квартиры

В полиции подтвердили смерть пенсионерки
Пенсионерка из Нижнего Тагила, в квартире которой взорвался газ, умерла в больнице. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
«Пенсионерка действительно погибла. Материалы направлены в Следственный комитет», — сообщил представитель пресс-службы.
Взрыв произошел на улице Пархоменко, 40 на пятом этаже. Пенсионерка, которая в этот момент находилась в квартире, была госпитализирована. Врачи направили ее в реанимационное отделение.
По информации спасателей, инцидент мог произойти из-за утечки газа. Взрывом выбило окна и повредило стены. Очевидцы опубликовали фотографии поврежденного дома.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский