24 апреля 2022

В Нижнем Тагиле умерла пенсионерка из взорвавшейся квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, полиция, наряд полиции
В полиции подтвердили смерть пенсионерки Фото:

Пенсионерка из Нижнего Тагила, в квартире которой взорвался газ, умерла в больнице. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

«Пенсионерка действительно погибла. Материалы направлены в Следственный комитет», — сообщил представитель пресс-службы.

Взрыв произошел на улице Пархоменко, 40 на пятом этаже. Пенсионерка, которая в этот момент находилась в квартире, была госпитализирована. Врачи направили ее в реанимационное отделение.

По информации спасателей, инцидент мог произойти из-за утечки газа. Взрывом выбило окна и повредило стены. Очевидцы опубликовали фотографии поврежденного дома.

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Пенсионерка из Нижнего Тагила, в квартире которой взорвался газ, умерла в больнице. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «Пенсионерка действительно погибла. Материалы направлены в Следственный комитет», — сообщил представитель пресс-службы. Взрыв произошел на улице Пархоменко, 40 на пятом этаже. Пенсионерка, которая в этот момент находилась в квартире, была госпитализирована. Врачи направили ее в реанимационное отделение. По информации спасателей, инцидент мог произойти из-за утечки газа. Взрывом выбило окна и повредило стены. Очевидцы опубликовали фотографии поврежденного дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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