В Нижнем Тагиле умерла пенсионерка из взорвавшейся квартиры

25 апреля 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

В полиции подтвердили смерть пенсионерки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерка из Нижнего Тагила, в квартире которой взорвался газ, умерла в больнице. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «Пенсионерка действительно погибла. Материалы направлены в Следственный комитет», — сообщил представитель пресс-службы. Взрыв произошел на улице Пархоменко, 40 на пятом этаже. Пенсионерка, которая в этот момент находилась в квартире, была госпитализирована. Врачи направили ее в реанимационное отделение. По информации спасателей, инцидент мог произойти из-за утечки газа. Взрывом выбило окна и повредило стены. Очевидцы опубликовали фотографии поврежденного дома. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Пенсионерка из Нижнего Тагила, в квартире которой взорвался газ, умерла в больнице. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». «Пенсионерка действительно погибла. Материалы направлены в Следственный комитет», — сообщил представитель пресс-службы. Взрыв произошел на улице Пархоменко, 40 на пятом этаже. Пенсионерка, которая в этот момент находилась в квартире, была госпитализирована. Врачи направили ее в реанимационное отделение. По информации спасателей, инцидент мог произойти из-за утечки газа. Взрывом выбило окна и повредило стены. Очевидцы опубликовали фотографии поврежденного дома.