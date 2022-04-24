Махонин планирует оградить крупные пермские проекты от санкций

Новые меры поддержки обсудили на заседании Совета по развитию ГЧП Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому министерству экономического развития проработать дополнительные льготы и меры поддержки проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) в условиях санкций. Тема обсуждалась на заседании регионального Совета по развитию ГЧП. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Текущая экономическая ситуация диктует свои вызовы, среди которых изменение стоимости строительных материалов, а также условий финансирования. Поэтому одной из важных задач является выработка комплексных решений, которые помогут сгладить эти моменты при реализации проектов», — отметил Дмитрий Махонин.

Всего в Прикамье реализуется 104 проекта ГЧП. Общий объем их финансирования составляет более 50 млрд рублей, из которых 27 млрд — частные инвестиции. По данным министерства экономического развития, сроки рассмотрения по некоторым проектам и принятие по ним решений сдвигаются. В числе основных причин — риски признания проекта нарушающим антимонопольное законодательство, несогласованность сторон в отношении условий соглашения.

Для исключения таких рисков члены Совета предложили рассмотреть внесение корректировок в региональное законодательство, а также сократить сроки рассмотрения предложений инвесторов. Дмитрий Махонин поручил профильному министерству подготовить предложения по изменению нормативной базы, которые позволили бы сократить сроки принятия решений. Также, он поставил задачу проработать возможность установления в Пермском крае льготного налогообложения и субсидирования в рамках проектов ГЧП.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

Ранее URA.RU сообщало, что Махонин нашел спонсора для реновации территории «Завода Шпагина» к 300-летию. Проект будет реализован в рамках ГЧП.

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