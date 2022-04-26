Пермское УФАС наказало компанию из Москвы за срыв нацпроекта

Из-за действий столичного проектировщика в муниципалитете сорваны сроки строительства водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московскую проектную организацию включили в реестр недобросовестных. Причина — срыв реализации национального проекта по обеспечению жителей качественной водой, сообщили в пресс-службе Пермского управления ФАС.

С заявлением в УФАС обратилось «УКС Октябрьского городского округа, заключившая с «Институтом МосводоканалНИИпроект» контракт. За 10,8 миллионов рублей подрядчик обязался разработать проект реконструкции водопровода в поселке Щучье Озеро. Финансирование осуществлялось по региональной программе, реализуемой в рамках федерального проекта «Чистая Вода». Но готовый проект не одобрила госэкспертиза, а устранять нарушения по требованию заказчика подрядчик отказался, рассказали в УФАС.

В результате контракт не исполнен, сроки реализации проекта сорваны. Заказчик направил заявление в антимонопольную службу о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. На сегодня проектному институту, а также его директору, на два года запрещается принимать участие в контрактных закупках.

Напомним, решение проблемы с обеспечением пермяков качественной водой власти региона поручили московской компании в прошлом году. Столичный проектировщик должен был разработать проекты систем водоснабжения в семи муниципалитетах.