Закрывшиеся магазины Zara возобновляют работу в Екатеринбурге

26 апреля 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Магазины в ТЦ «Гринвич» и «Веер Молл» откроются 30 апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU Закрывшиеся магазины Zara в торговых центрах «Гринвич» и «Веер Молл» в Екатеринбурге возобновят работу 30 апреля. Такая информация расположена на сайте магазина. Во вкладке «Расписание на ближайшие дни» на сайте Zara указано, что до 30 апреля магазины в ТЦ «Гринвич», Veer Mall и «Мега» будут закрыты. Первые два будут открыты после 30 апреля, после этой даты информации о возможном закрытии нет. Магазины испанской компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.) объявили о приостановке работы в российских ТЦ из-за начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. При этом сотрудникам магазинов никто не говорил о закрытии — по их словам они получили эту информацию из СМИ. Тем не менее, зарплату они получали в размере 2/3 от оклада. Фото: скриншот с сайта Zara Фото: скриншот с сайта Zara Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Закрывшиеся магазины Zara в торговых центрах «Гринвич» и «Веер Молл» в Екатеринбурге возобновят работу 30 апреля. Такая информация расположена на сайте магазина. Во вкладке «Расписание на ближайшие дни» на сайте Zara указано, что до 30 апреля магазины в ТЦ «Гринвич», Veer Mall и «Мега» будут закрыты. Первые два будут открыты после 30 апреля, после этой даты информации о возможном закрытии нет. Магазины испанской компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.) объявили о приостановке работы в российских ТЦ из-за начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. При этом сотрудникам магазинов никто не говорил о закрытии — по их словам они получили эту информацию из СМИ. Тем не менее, зарплату они получали в размере 2/3 от оклада.