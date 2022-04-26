В ПФР рассказали, когда пермяки получат майские пенсии

27 апреля 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

График выплаты пенсий изменили из-за майских праздников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за майских праздников в Пермском филиале Пенсионного фонда РФ изменили график доставки пенсий, пособий и других соцвыплат. Для всех региональных почтовых отделений 1 и 9 мая являются выходными днями. В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день отделений почтовой связи будет на час короче. На дом пенсии начнут приносить со 2 мая в установленные по графику даты. На счета и банковские карты пенсии придут в обычные сроки, с учетом выходных, 5,13 и 23 мая. Предприятиями по доставке пенсий выплата будет осуществляться следующим образом: ПМП «Ветеран»: 3 мая — за 3 число;

4 мая — за 4 и 7 число;

5 мая — за 5 и 8 число;

6 мая — за 6 и 9 число;

10 мая — за 10 число. ООО «Надежда»: 3 мая — за 3 и 6 число;

4 мая — за 4 и 7 число;

5 мая — за 5 и 8 число;

6 мая — за 9 и 10 число;

7 мая — в кассе, не получившим пенсию за 3 — 10 числа. Зачисление выплат получателям мер социальной поддержки обычно происходит 3 числа каждого месяца. Так как 3 мая 2022 года выпадает на праздничный день, то пермяки, выбравшие способ доставки через кредитную организацию, получат МСП 29 апреля 2022 года. В этот срок начислят и пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской организации и одиноким родителям детей от 8 до 16 лет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Из-за майских праздников в Пермском филиале Пенсионного фонда РФ изменили график доставки пенсий, пособий и других соцвыплат. Для всех региональных почтовых отделений 1 и 9 мая являются выходными днями. В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день отделений почтовой связи будет на час короче. На дом пенсии начнут приносить со 2 мая в установленные по графику даты. На счета и банковские карты пенсии придут в обычные сроки, с учетом выходных, 5,13 и 23 мая. Предприятиями по доставке пенсий выплата будет осуществляться следующим образом: ПМП «Ветеран»: ООО «Надежда»: Зачисление выплат получателям мер социальной поддержки обычно происходит 3 числа каждого месяца. Так как 3 мая 2022 года выпадает на праздничный день, то пермяки, выбравшие способ доставки через кредитную организацию, получат МСП 29 апреля 2022 года. В этот срок начислят и пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской организации и одиноким родителям детей от 8 до 16 лет.