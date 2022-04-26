26 апреля 2022

В ПФР рассказали, когда пермяки получат майские пенсии

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График выплаты пенсий изменили из-за майских праздников Фото:

Из-за майских праздников в Пермском филиале Пенсионного фонда РФ изменили график доставки пенсий, пособий и других соцвыплат. Для всех региональных почтовых отделений 1 и 9 мая являются выходными днями. В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день отделений почтовой связи будет на час короче.

На дом пенсии начнут приносить со 2 мая в установленные по графику даты. На счета и банковские карты пенсии придут в обычные сроки, с учетом выходных, 5,13 и 23 мая. Предприятиями по доставке пенсий выплата будет осуществляться следующим образом:

ПМП «Ветеран»:

  • 3 мая — за 3 число;
  • 4 мая — за 4 и 7 число;
  • 5 мая — за 5 и 8 число;
  • 6 мая — за 6 и 9 число;
  • 10 мая — за 10 число.

ООО «Надежда»:

  • 3 мая — за 3 и 6 число;
  • 4 мая — за 4 и 7 число;
  • 5 мая — за 5 и 8 число;
  • 6 мая — за 9 и 10 число;
  • 7 мая — в кассе, не получившим пенсию за 3 — 10 числа.

Зачисление выплат получателям мер социальной поддержки обычно происходит 3 числа каждого месяца. Так как 3 мая 2022 года выпадает на праздничный день, то пермяки, выбравшие способ доставки через кредитную организацию, получат МСП 29 апреля 2022 года. В этот срок начислят и пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской организации и одиноким родителям детей от 8 до 16 лет.

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Из-за майских праздников в Пермском филиале Пенсионного фонда РФ изменили график доставки пенсий, пособий и других соцвыплат. Для всех региональных почтовых отделений 1 и 9 мая являются выходными днями. В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая рабочий день отделений почтовой связи будет на час короче. На дом пенсии начнут приносить со 2 мая в установленные по графику даты. На счета и банковские карты пенсии придут в обычные сроки, с учетом выходных, 5,13 и 23 мая. Предприятиями по доставке пенсий выплата будет осуществляться следующим образом: ПМП «Ветеран»: ООО «Надежда»: Зачисление выплат получателям мер социальной поддержки обычно происходит 3 числа каждого месяца. Так как 3 мая 2022 года выпадает на праздничный день, то пермяки, выбравшие способ доставки через кредитную организацию, получат МСП 29 апреля 2022 года. В этот срок начислят и пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинской организации и одиноким родителям детей от 8 до 16 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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