В челябинском районе выбрали главу

Игорь Колышев продолжит занимать пост главы Каслинского района, занятый им в 2017 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Главой Каслинского района на ближайшие пять лет стал Игорь Колышев. За него проголосовали 29 апреля депутаты муниципального собрания, сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.

«Колышев получил 13 голосов в свою поддержку. Всего в выборах принимали участие 14 депутатов», — рассказал URA.RU Мошаров.

Изначально на конкурс заявились четыре претендента, в том числе глава города Касли Екатерина Васенина и ее заместитель заместитель Дмитрий Дерябин. Однако 26 апреля конкурсная комиссия сообщила, что оба городских чиновника сняли свои кандидатуры.

Колышев управляет муниципалитетом с 2017 года, возглавив его на пике кризиса власти. Его предшественник Александр Грачев попал под суд за передачу в аренду земельного участка с памятником культурного наследия «Дом купца Хозяинова». Это здание, где долгое время функционировал туберкулезный диспансер, невозможно было использовать ни в каком качестве и пришлось снести, что и стало основанием для возбуждения дела. Грачев подал в отставку, не дожидаясь окончания процесса. Но мэр Каслей Игорь Скулыбердин, которого сочли инициатором скандала, также вынужден был уволиться.

Однако смена властных элит не сильно изменила ситуацию. Конфликт продолжал тлеть и после того, как районом стал управлять Колышев, а городом — Васенина.