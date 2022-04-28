Челябинского депутата оставили в СИЗО до июля

Вячеслава Ершова обвиняют в даче взятки в в значительном размере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутату Курчатовского райсовета Челябинска Вячеславу Ершову, задержанному при передачи взятки, продлили срок нахождения в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Сегодня Апелляционная инстанция Челябинского областного суда рассмотрела жалобу стороны защиты депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова, обвиняемого в даче взятки в значительном размере, арестованного Центральным районным судом сроком на 2 месяца. С учетом мнения прокурора, областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что адвокаты Ершова просили смягчить меру пресечения для своего подзащитного на домашний арест. Главным убеждением стороны защиты выступало то, что Ершов признал свою вину. Также адвокаты обращали внимание на неудовлетворительное состояние здоровье своего подопечного и его родственников.

По данным URA.RU, Ершов просил изменить ему меру пресечения, так как ему надо ухаживать за престарелой мамой, а делать этого из изолятора он не может. Однако, суд остался непреклонен. Ершов просидит в СИЗО до 3 июля.

В конце марта Ершов уже подавал апелляцию на смягчение меры пресечения. В качестве аргументов защита также использовала состояние здоровья обвиняемого, и состояние здоровья его родственников.

Ершова поймали за попыткой передать крупную взятку в начале марта. Ершов решил подкупить сотрудника Главного управления лесами региона для оформления документов на земельный участок. Однако, лесник обратился в ФСБ, и все закончилось задержанием Ершова при попытке вручить взятку.

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