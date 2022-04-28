Пермский бизнес получил новый сервис для торговли за границей

29 апреля 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

С помощью сервиса пермские производители смогут экспортировать товары для здоровья и красоты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермские производители смогут продавать парфюмерию и косметику через китайский сервис JD.hk. Там появится раздел Made in Russia, который специализируется на продаже товаров для красоты и здоровья. Оператором нового магазина выступает сервисная компания Epinduo, занятая продажей российской продукции в КНР. Торговля через интернет-сервис Китая привлечет новых клиентов и повысит престиж отечественных товаров за рубежом, сообщили в министерстве экономического развития Пермского края. По данным краевого минэкономразвития, число посетителей китайского сервиса достигает 150 миллионов в день. Продажа товаров через интернет-магазин не требует оформления дорогостоящих сертификатов. Заявку на размещение своей продукции предприниматели могут отправить на электронную почту регионального Центра поддержки экспорта info@perm-export.ru. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Пермские производители смогут продавать парфюмерию и косметику через китайский сервис JD.hk. Там появится раздел Made in Russia, который специализируется на продаже товаров для красоты и здоровья. Оператором нового магазина выступает сервисная компания Epinduo, занятая продажей российской продукции в КНР. Торговля через интернет-сервис Китая привлечет новых клиентов и повысит престиж отечественных товаров за рубежом, сообщили в министерстве экономического развития Пермского края. По данным краевого минэкономразвития, число посетителей китайского сервиса достигает 150 миллионов в день. Продажа товаров через интернет-магазин не требует оформления дорогостоящих сертификатов. Заявку на размещение своей продукции предприниматели могут отправить на электронную почту регионального Центра поддержки экспорта info@perm-export.ru.