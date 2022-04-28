28 апреля 2022

Пермский бизнес получил новый сервис для торговли за границей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый магазин парфюмерии и косметики сети «Л'Этуаль» в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, парфюмерия, магазин, сметика, бутик
С помощью сервиса пермские производители смогут экспортировать товары для здоровья и красоты Фото:

Пермские производители смогут продавать парфюмерию и косметику через китайский сервис JD.hk. Там появится раздел Made in Russia, который специализируется на продаже товаров для красоты и здоровья.

Оператором нового магазина выступает сервисная компания Epinduo, занятая продажей российской продукции в КНР. Торговля через интернет-сервис Китая привлечет новых клиентов и повысит престиж отечественных товаров за рубежом, сообщили в министерстве экономического развития Пермского края.

По данным краевого минэкономразвития, число посетителей китайского сервиса достигает 150 миллионов в день. Продажа товаров через интернет-магазин не требует оформления дорогостоящих сертификатов. Заявку на размещение своей продукции предприниматели могут отправить на электронную почту регионального Центра поддержки экспорта info@perm-export.ru.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Пермские производители смогут продавать парфюмерию и косметику через китайский сервис JD.hk. Там появится раздел Made in Russia, который специализируется на продаже товаров для красоты и здоровья. Оператором нового магазина выступает сервисная компания Epinduo, занятая продажей российской продукции в КНР. Торговля через интернет-сервис Китая привлечет новых клиентов и повысит престиж отечественных товаров за рубежом, сообщили в министерстве экономического развития Пермского края. По данным краевого минэкономразвития, число посетителей китайского сервиса достигает 150 миллионов в день. Продажа товаров через интернет-магазин не требует оформления дорогостоящих сертификатов. Заявку на размещение своей продукции предприниматели могут отправить на электронную почту регионального Центра поддержки экспорта info@perm-export.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...