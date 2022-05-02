Российские войска уничтожили 36 украинских военных объектов

02 мая 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

ВС РФ за сутки уничтожили пять пунктов управления ВСУ, заявил Игорь Конашенков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За 2 мая Вооруженные силы России поразили 36 украинских военных объектов с помощью высокоточных ракет. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга. «Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины», — рассказал Игорь Конашенков. Он уточнил, что были уничтожены пять пунктов управления, среди которых командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад. Также генерал-майор рассказал об уничтоженной военной технике ВСУ. По его словам, за время проведения спецоперации были поражены около 690 украинских беспилотников, 146 самолетов, 112 вертолетов, 285 зенитных ракетных комплексов, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик. Ранее Игорь Конашенков сообщал, что ВС РФ сбили три ракеты «Точка-У» над украинскими городами. Тем временем США передали Украине почти все гаубицы, которые были обещаны, передает телеканал 360 Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

За 2 мая Вооруженные силы России поразили 36 украинских военных объектов с помощью высокоточных ракет. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга. «Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины», — рассказал Игорь Конашенков. Он уточнил, что были уничтожены пять пунктов управления, среди которых командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад. Также генерал-майор рассказал об уничтоженной военной технике ВСУ. По его словам, за время проведения спецоперации были поражены около 690 украинских беспилотников, 146 самолетов, 112 вертолетов, 285 зенитных ракетных комплексов, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик. Ранее Игорь Конашенков сообщал, что ВС РФ сбили три ракеты «Точка-У» над украинскими городами. Тем временем США передали Украине почти все гаубицы, которые были обещаны, передает телеканал 360