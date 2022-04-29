Российские ПВО сбили три «Точки-У» над Украиной

Вооруженные силы РФ в течение дня сбили три ракеты «Точка-У» над украинскими городами и уничтожили шесть беспилотников ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка. В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты „Точка-У“ над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня „Смерч“ в районе населенного пункта Топольское», — сказал Конашенков.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.