Российские ПВО сбили три «Точки-У» над Украиной

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
ВС РФ ликвидировали шесть украинских беспилотников и три украинские ракеты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ в течение дня сбили три ракеты «Точка-У» над украинскими городами и уничтожили шесть беспилотников ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка. В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты „Точка-У“ над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня „Смерч“ в районе населенного пункта Топольское», — сказал Конашенков.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.

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Вооруженные силы РФ в течение дня сбили три ракеты «Точка-У» над украинскими городами и уничтожили шесть беспилотников ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Заводы, Семеновка, Рубежное, Червонный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка. В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты „Точка-У“ над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня „Смерч“ в районе населенного пункта Топольское», — сказал Конашенков. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, ее основными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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