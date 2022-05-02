02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022

В Челябинской области на улице нашли тело 15-летнего школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв во дворе дома № 51 на улице Советской Армии. Магнитогорск, взрыв, магнитогорск, ск
В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет Фото:

В Аше (Челябинская область) на улице обнаружили тело 15-летнего школьника. Причину смерти подростка установит экспертиза, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мальчика без признаков жизни нашли вечером 1 мая прохожие на одной из улиц города. Горожане вызвали скорую, она констатировала смерть. Рядом лежал газовый баллончик», — сообщил источник.

Мальчик учился в коррекционном классе одной из школ города. Проверку по факту его смерти проводит следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СКР по региону информацию пока не комментируют.

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В Аше (Челябинская область) на улице обнаружили тело 15-летнего школьника. Причину смерти подростка установит экспертиза, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мальчика без признаков жизни нашли вечером 1 мая прохожие на одной из улиц города. Горожане вызвали скорую, она констатировала смерть. Рядом лежал газовый баллончик», — сообщил источник. Мальчик учился в коррекционном классе одной из школ города. Проверку по факту его смерти проводит следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СКР по региону информацию пока не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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