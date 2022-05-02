В Челябинской области на улице нашли тело 15-летнего школьника

В обстоятельствах смерти разбирается следственный комитет
В Аше (Челябинская область) на улице обнаружили тело 15-летнего школьника. Причину смерти подростка установит экспертиза, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Мальчика без признаков жизни нашли вечером 1 мая прохожие на одной из улиц города. Горожане вызвали скорую, она констатировала смерть. Рядом лежал газовый баллончик», — сообщил источник.
Мальчик учился в коррекционном классе одной из школ города. Проверку по факту его смерти проводит следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СКР по региону информацию пока не комментируют.
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