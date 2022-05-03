Более 700 детей в крае обеспечат новыми устройствами, которые будут мониторить уровень глюкозы непрерывно Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пермском крае детей-диабетиков обеспечат системами измерения глюкозы (НМГ) в крови. О закупке таких систем сообщается на сайте министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок края.

«Объявлены аукционы на закупку систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови для детей, больных сахарным диабетом первого типа, на общую сумму более 105,3 млн рублей. По медицинским показаниям данными системами мониторинга будет обеспечен 701 ребенок. Еще для 75 детей датчики уже были закуплены ранее», — отмечается на сайте минзакупок Пермского края.

Всего в течение года такими системами обеспечат 776 детей. Они являются более современными устройствами для мониторинга уровня глюкозы в крови. URA.RU писало о том, что родители детей-диабетиков решили обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Они отмечали, что дети не обеспечены в полной мере системами НМГ, а также другими медпрепаратами и средствами, необходимыми для слежения за уровнем сахара в крови. В минздраве Прикамья данную информацию назвали несоответствующей действительности.